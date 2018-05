Roland Garros 2018: i risultati del tabellone maschile (29 Maggio). Avanti Nadal, Cilic e Del Potro. Bene anche Fognini e Fabbiano

Dopo l’interruzione per pioggia di ieri, Rafa Nadal ha raggiunto oggi il secondo turno al Roland Garros. Nonostante il successo in tre set, non è stato un esordio semplice per lo spagnolo, visto che Simone Bolelli ha messo in grande difficoltà il numero uno del mondo con una grandissima prestazione. Il bolognese ha avuto anche quattro set point nella terza frazione, ma Nadal ha annullato tutto, vincendo 11-9 al tiebreak.

Buona la prima anche per Marin Cilic e Juan Martin Del Potro. Il croato ha sconfitto in tre set l’australiano James Duckworh, mentre l’argentino ha superato in quattro il francese Nicolas Mahut. Vittoria all’esordio anche per il britannico Kyle Edmund e il canadese Denis Shapovalov.

Bel successo anche per Fabio Fognini, che ha nettamente sconfitto lo spagnolo Pablo Andujar. Bravissimo anche Thomas Fabbiano che ha sconfitto al quinto set (ieri match sospeso a fine quarto) l’australiano Ebden, mentre Paolo Lorenzi è stato eliminato da Kevin Anderson.

Questo il riepilogo dei risultati

11:10 Finale Bedene A. (Slo) 0 4 3 2 Cuevas P. (Uru) 3 6 6 6 11:10 Finale Cilic M. (Cro) 3 6 7 77 Duckworth J. (Aus) 0 3 5 64 11:10 Finale Donskoy E. (Rus) 0 1 3 0 Struff J-L. (Ger) 3 6 6 6 11:10 Finale Harrison R. (Usa) 0 1 3 5 Marterer M. (Ger) 3 6 6 7 11:10 Finale Hurkacz H. (Pol) 3 6 6 3 6 Sandgren T. (Usa) 1 2 2 6 3 11:10 Finale Shapovalov D. (Can) 3 7 6 6 Millman J. (Aus) 0 5 4 2 11:15 Finale Lorenzi P. (Ita) 0 1 2 4 Anderson K. (Rsa) 3 6 6 6 13:55 Finale Ebden M. (Aus) 2 4 7 2 6 2 Fabbiano T. (Ita) 3 6 5 6 3 6 14:00 Finale Isner J. (Usa) 3 6 79 79 Rubin N. (Usa) 0 3 67 67 14:05 Finale Pospisil V. (Can) 0 3 3 65 Fucsovics M. (Hun) 3 6 6 77 14:30 Finale Fognini F. (Ita) 3 6 6 6 Andujar P. (Esp) 0 4 2 1 14:35 Finale Zeballos H. (Arg) 3 6 63 6 6 Sugita Y. (Jpn) 1 4 77 4 2 14:40 Finale De Minaur A. (Aus) 0 2 4 3 Edmund K. (Gbr) 3 6 6 6 14:45 Finale Sousa J. (Por) 0 2 3 4 Pella G. (Arg) 3 6 6 6 14:50 Finale Bhambri Y. (Ind) 0 4 4 1 Bemelmans R. (Bel) 3 6 6 6 14:50 Finale Johnson S. (Usa) 3 77 6 6 Mannarino A. (Fra) 0 61 2 2 14:50 Finale Nadal R. (Esp) 3 6 6 711 Bolelli S. (Ita) 0 4 3 69 15:25 Finale Zopp J. (Est) 3 64 6 4 77 6 Sock J. (Usa) 2 77 2 6 65 3 15:50 Finale Sela D. (Isr) 0 63 3 1 Ymer E. (Swe) 3 77 6 6 15:50 Finale Zverev M. (Ger) 3 6 6 77 Mayer F. (Ger) 0 2 1 63 18:05 Finale Mahut N. (Fra) 1 6 1 2 4 Del Potro J. (Arg) 3 1 6 6 6 18:20 Finale Lopez F. (Esp) 0 2 4 2 Stakhovsky S. (Ukr) 3 6 6 6 11:00 Interrotta Chardy J. (Fra) 2 77 710 1 0 Berdych T. (Cze) 0 65 68 1 0 11:00 Interrotta Mayer L. (Arg) 1 6 4 0 Benneteau J. (Fra) 0 2 3 0 11:00 Interrotta Polansky P. (Can) 1 3 6 0 0 Herbert P.H. (Fra) 1 6 4 0 0













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL TENNIS

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Alessio Marini