Roland Garros 2018: esordio per Fabio Fognini nel giorno del ritorno di Serena Williams

Terza giornata al Roland Garros 2018 e si completano i match di primo turno nel tabellone maschile e femminile. Sarà un martedì importante per i colori azzurri perchè è il giorno dell’esordio nello Slam parigino di Fabio Fognini, che se la vedrà con lo spagnolo Pablo Andujar. C’è grande attesa in casa Italia per il ligure, che è reduce da ottimi risultati sulla terra rossa (semifinale a Ginevra e quarti a Roma) e si presenta a questo appuntamento con la convinzione di poter raggiungere un traguardo importante.

Fognini giocherà sul campo 7, che sarà molto azzurro, visto che il suo match sarà preceduto da quello di Paolo Lorenzi. Il numero 74 del mondo ritorna dopo un infortunio ed affronta il sudafricano Kevin Anderson, testa di serie numero 6 e anche lui al rientro dopo qualche problema fisico. Scendono di nuovo in campo anche Simone Bolelli e Thomas Fabbiano. Il primo è sotto di due set contro Rafa Nadal, ma è avanti per 3-0 nel terzo; mentre il secondo deve giocare il quinto parziale contro l’australiano Matthew Ebden.

In campo maschile esordio anche per Marin Cilic, testa di serie numero quattro del torneo, che affronterà l’australiano James Duckworth. Curiosità nel vedere il giovane canadese Denis Shapovalov, che attende nel suo match di primo turno l’australiano John Millman. Molto interessante il match che mette di fronte Juan Martin Del Potro e il francese Nicolas Mahut.

La sfida più attesa di questo martedì parigino, però, è senza dubbio quella tra Serena Williams e Krystina Pliskova. Una partita che segna il ritorno in campo dell’americana, rimasta lontano dai campo per la nascita della sua prima figlia. Serena aveva provato a rientrare ad inizio anno, ma senza troppa fortuna, ed ora è già qualche settimana che sta preparando al meglio un Roland Garros che vuole vivere da protagonista.

Tra le donne è anche il giorno dell’esordio della numero uno del mondo e finalista della passata edizione. Simona Halep comincia il suo cammino verso quello che sarebbe il suo primo Slam della carriera con l’americana Alison Riske. Match di primo turno anche per un’altra delle giocatrici più attese, Maria Sharapova, che se la vedrà con l’olandese Richel Hogenkamp.

Foto: Alessio Marini