MotoGP, Test Mugello 2018: Marc Marquez sempre il più veloce! Prove interrotte per un forte temporale

Che sia una gara o una prova non fa differenza: Marc Marquez ci dà sempre un gran gas. Nel corso dei test privati tenutisi sul tracciato del Mugello (Italia), con tutti i team della MotoGP, il leader del Mondiale 2018 ha ottenuto il miglior crono ancora una volta, confermando il suo ottimo stato di forma. Sessione che, per la cronaca, è stata interrotta anzitempo (ore 15.30) per l’arrivo di un forte temporale.

Non ci sono riferimenti cronometrici ufficiali, tuttavia, come riportato da gpone.com, Marc è stato l’unico ad aver infranto il muro dell’1’47” (1’46″8). Cabronçito che, come a Jerez de la Frontera (Spagna), si è focalizzato sul collaudo delle nuove carene per accertarne la bontà. Iberico protagonista anche di una scivolata senza conseguenze all’Arrabbiata 2.

Alle spalle del n.93, l’altra Honda (LCR) di Cal Crutchlow, distanziato di circa 4 decimi, a rappresentare anche le grandi qualità della moto di Tokyo. In terza piazza la Ducati di Andrea Dovizioso, a 1 decimo da Cal. Il forlivese ha svolto un lavoro di messa a punto sulla durata mentre il suo compagno di squadra Jorge Lorenzo, di cui non si conoscono i tempi, si è adoperato nel testare un nuovo telaio.

A seguire le due Yamaha di Maverick Vinales e di Valentino Rossi, separate di 3 decimi l’una dall’altra. Piloti che, in attesa di sviluppi più avanti nel corso della stagione, hanno cercato di trovare la miglior messa a punto sulla pista toscana, denunciando però sempre i soliti problemi di trazione: per Vinales 1’47″7. Più attardato Andrea Iannone in sella alla Suzuki. Domani proveranno, probabilmente, solo la Ducati, con il collaudatore Michele Pirro, l’Aprilia e la citata Suzuki.













