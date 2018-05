MotoGP, GP Spagna 2018: il programma e l’orario. Come vederlo in tv

Domenica 6 maggio si disputerà la gara del GP di Spagna 2018, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Si preannuncia una grande battaglia sul circuito di Jerez de la Frontera in un appuntamento determinante per l’intero campionato: non mancheranno spettacolo e duelli fino all’ultimo colpo, ci sarà sicuramente da divertirsi.

Marc Marquez sembra essere il grande favorito della vigilia anche se ha clamorosamente steccato la qualifica: il Campione del Mondo sembra però avere il mezzo migliore del lotto per volare verso la vittoria. Se la dovrà vedere con diversi outsider come Cal Crutchlow che scatterà dalla pole position, Johann Zarco e il buon Dani Pedrosa e un redivivo Jorge Lorenzo. Andrea Dovizioso, leader del Mondiale, dovrà scattare dall’ottava piazza ed è chiamato a una rimonta stellare proprio come Valentino Rossi che sarà addirittura decimo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari del GP di Spagna 2018, quarta tappa del Mondiale MotoGP. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 6 MAGGIO:

08.40-09.00 Moto3 – Warm Up

09.10-09.30 Moto2 – Warm Up

09.40-10.00 MotoGP – Warm Up

11.00 Moto3 – Gara

12.20 Moto2 – Gara

14.00 MotoGP – Gara

GP SPAGNA 2018: COME GUARDARE LA GARA IN DIRETTA TV E STREAMING

Il GP di Spagna 2018 sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP e in diretta streaming su Sky Go.

Prevista la differita tv, gratis e in chiaro, su TV8 secondo il seguente palinsesto: ore 18.00 Moto3, ore 19.20 Moto2, ore 21.00 MotoGP.

Replica della gara MotoGP alle ore 17.15, sintesi in prima serata.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













FOTOCATTAGNI