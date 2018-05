MotoGP, GP Francia 2018: qualifiche. Orario d’inizio e come vederle in tv. Il programma completo

Oggi sabato 19 maggio si disputano le qualifiche del GP di Francia 2018, quinta tappa del Mondiale MotoGP. I piloti si daranno battaglia sul circuito di Le Mans, sfida apertissima per la conquista della pole position e per definire la griglia di partenza in vista della gara di domenica. I valori sembrano molto livellati, molti piloti possono piazzare la stoccata e fare la differenza nei confronti dei rivali.

Andrea Dovizioso si presenta ringalluzzito dal rinnovo con Ducati e ieri ha firmato il migliore tempo nelle prove libere 2, Marc Marquez è in lizza visto che la sua Honda ha messo a posto i problemi che ha sempre avuto con questa pista, Valentino Rossi è pronto a ruggire in sella a una buona Yamaha, attenzione anche a Maverick Vinales e all’idolo di casa Johann Zarco.

Di seguito il calendario dettagliato, il programma completo e tutti gli orari delle qualifiche del GP di Francia 2018, quinta tappa del Mondiale MotoGP. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 19 MAGGIO:

09.00-09.40 Moto3 – Prove libere 3

09.55-10.40 MotoGP – Prove libere 3

10.55-11.40 Moto2 – Prove libere 3

12.35-13.15 Moto3 – Qualifiche

13.30-14.00 MotoGP – Prove libere 4

14.10-14.25 MotoGP – Qualifica 1

14.35-14.50 MotoGP – Qualifica 2

15.05-15.50 Moto2 – Qualifiche

GP FRANCIA 2018: COME VEDERE LE QUALIFICHE IN DIRETTA TV E STREAMING

Le qualifiche del GP di Francia saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGP e in diretta streaming su Sky Go.

Differita in tv, gratis e in chiaro, su TV8 dalle ore 19.45.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













