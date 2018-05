Moto2, GP Spagna 2018: Lorenzo Baldassarri, vittoria mai in discussione! 3° Bagnaia, fuori Alex Marquez

Il quarto appuntamento del Mondiale 2018 di Moto2, sul circuito spagnolo di Jerez de la Frontera, esalta Lorenzo Baldassarri (Pons HP40). Il pilota italiano è stato autore di una gara molto costante a precedere la KTM del portoghese Miguel Oliveira e la Kalex dello Sky Racing Team VR46 di Francesco “Pecco” Bagnaia (Sky Racing Team VR46). Temperature alte e tante cadute: ritirati Alex Marquez (EG 0,0 Marc VDS) e Romano Fenati (Marinelli Snipers Team), tra i centauri di spicco. Mattia Pasini chiude in quinta posizione. Bagnaia, con questo risultato, tiene la testa della graduatoria iridata.

Ottima partenza di Marquez seguito da Bagnaia, Baldassarri e Binder mentre al tornantino escono di scena Navarro e Luca Marini. Il “Balda” forza la staccata in fondo al rettilineo per non lasciar scappare il fratellino di Marc. “Pecco” è costretto a subire anche il sorpasso della KTM del campione del mondo 2016 della Moto3, più indietro Pasini (in nona posizione), alle spalle di un buon Fenati.

Al terzo giro il centauro italiano del Team Pons prende la vetta, approfittando in un’incertezza all’ultima curva dell’iberico. Lo spagnolo viene infilato anche da Binder mentre Oliveira, con l’altra KTM, risale la china guadagnando la quarta piazza e mettendosi dietro Bagnaia. Portoghese infervorato ed in un battito di ciglia fa proprio il secondo posto, incaricandosi di chiudere il buco creato da Baldassarri.

Molto alto il ritmo dei primi due con Marquez che prova a rimanere incollato, leggermente più distanziati Bagnaia, Binder e Vierge, in lotta per la quarta piazza. Ai -16 dal termine, caduta per Fenati: l’ascolano scivola nel t3 e gara finita. Il terzetto si compatta, a circa 1″ Bagnaia che fa fatica soprattutto nel terzo settore della pista a tenere il ritmo dei primi.

A 13 tornate dalla conclusione, colpo di scena: Alex saluta la compagnia, perdendo l’anteriore in ingresso alla curva 2. Tegola sulla classifica dello spagnolo!

Baldassarri, da par suo, sul passo dell’1’42″5 non permette ad Oliveira di avvicinarsi creandosi un margine vicino ai 2″. Il leader del campionato, invece, deve guardarsi dall’arrivo di Vierge, tornato in auge nella seconda parte della corsa e più a proprio agio con le temperature alte. Tiene botta il pilota piemontese, reagendo alla grande al pressing del rivale. La gara non riserva altri sussulti e sotto la bandiera a scacchi c’è il trionfo del “Balda” davanti ad Oliveira ed a Bagnaia. In chiave italiana, 12esima posizione per Simone Corsi (Tasca Racing Scuderia Moto2), 15° Andrea Locatelli (Italtrans Racing) e 21° Federico Fuligni (Tasca Racing Scuderia Moto2).













CLASSIFICA GP SPAGNA 2018 – MOTO2

25 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Pons HP40 KALEX 39’33.889 154.2

2 20 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 39’36.740 154.0 2.851

3 16 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 39’40.139 153.8 6.250

4 13 97 Xavi VIERGE SPA Dynavolt Intact GP KALEX 39’40.842 153.8 6.953

5 11 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team KALEX 39’44.027 153.6 10.138

6 10 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 39’45.620 153.5 11.731

7 9 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP KALEX 39’52.027 153.1 18.138

8 8 22 Sam LOWES GBR Swiss Innovative Investors KTM 39’52.566 153.0 18.677

9 7 27 Iker LECUONA SPA Swiss Innovative Investors KTM 39’54.632 152.9 20.743

10 6 20 Fabio QUARTARARO FRA Beta Tools – Speed Up Racing SPEED UP 39’54.676 152.9 20.787

11 5 36 Joan MIR SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX 39’57.091 152.7 23.202

12 4 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 KALEX 39’57.308 152.7 23.419

13 3 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 40’00.021 152.5 26.132

14 2 40 Hector BARBERA SPA Pons HP40 KALEX 40’00.840 152.5 26.951

15 1 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team KALEX 40’01.010 152.5 27.121

16 64 Bo BENDSNEYDER NED Tech 3 Racing TECH 3 40’01.266 152.5 27.377

17 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 40’07.082 152.1 33.193

18 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 40’07.723 152.1 33.834

19 32 Isaac VIÑALES SPA SAG Team KALEX 40’18.540 151.4 44.651

20 3 Lukas TULOVIC GER Kiefer Racing KTM 40’22.937 151.1 49.048

21 21 Federico FULIGNI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 KALEX 40’24.222 151.0 50.333

22 18 Xavi CARDELUS AND Team Stylobike KALEX 40’26.905 150.9 53.016

23 14 Hector GARZO SPA Tech 3 Racing TECH 3 40’33.378 150.5 59.489

24 95 Jules DANILO FRA Nashi Argan SAG Team KALEX 40’11.543 145.2 1 lap

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL MOTOMONDIALE

giandomenico.tiseo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: pagina facebook Lorenzo Baldassarri