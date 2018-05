Marc Marquez, GP Francia 2018: “Zarco strepitoso, pole impossibile. Per la gara? Dovizioso favorito!”

Marc Marquez si è dovuto accontentare della seconda posizione sulla griglia di partenza del GP di Francia 2018, quinta tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della Honda, infatti, è stato battuto dallo scatenato Johann Zarco che gli ha rifilato un decimo di distacco conquistando una meritata pole position.

Il Campione del Mondo è comunque sembrato raggiante nelle consuete dichiarazioni rilasciate a Sky Sport al termine delle qualifiche: “Zarco ha fatto un giro strepitoso in 1:31.1. Quando ho visto il mio 1:31.3 ho pensato di poter fare la pole position ma poi ho visto il suo tempo strepitoso e mi sono detto: ma dove andiamo? Ho provato a spingere un’altra volta, ho sbagliato e niente. Domani vediamo come possiamo gestire la gara, ci sono tanti piloti forti soprattutto Dovizioso: oggi non è lì ma per me è il più forte per domani!“.













