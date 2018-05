LIVE Volley, Champions League 2018: Conegliano-VakifBank Istanbul, semifinale in DIRETTA. Pantere: quanti rimpianti! In finale va Istanbul: 2-3

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Conegliano-VakifBank Istanbul, semifinale della Champions League 2018 di volley femminile. A Bucarest (Romania) andrà in scena il remake dell’atto conclusivo dello scorso anno che premiò la corazzata turca. Questa volta le fresche Campionesse d’Italia vanno a caccia di un’impresa contro le Campionesse d’Europa allenate da Giovanni Guidetti: le Pantere devono davvero superarsi contro una formazione dall’altissimo tasso tecnico e che sembra inscalfibile ma bisognerà provarci fino in fondo per riscrivere la storia.

Zhu Ting, Lonneke Sloetjes e Milena Rasic sono le stelle indiscusse del VakifBank Istanbul che ha già vinto tre Champions League nella sua storia. Conegliano ha però tutte le carte in regola per sorprendere le avversarie e continuare a sognare con le bombe di Samanta Fabris, la regia di Asja Wolosz, la classe dei martelli Samantha Bricio e Kimberly Hill, i muri di Anna Danesi e Laura Melandri, le difese di Monica De Gennaro.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Conegliano-VakifBank Istanbul, semifinale della Champions League 2018 di volley femminile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 15.00. Buon divertimento a tutti.













In finale, dunque, va il Vakifbank che deve ringraziare Zhu nel tie break. Conegliano deve piangere sul latte versato perchè ha gettato al vento una grande occasione. Nel prossimo week end ci proveranno Civitanova e Perugia a portare in Italia la Champions maschile. per Conegliano niente da fare

14-16 In vinale va il Vakifbank Istanbul. Kirdar dopo il challenge troiva il tocco del muro di Conegliano ma quanti rimpianti per la squadra italiana. istanbul vince 3-2

14-15 Zhu al terzo tentativo dopo due difese di Conegliano

14-14 Bricioooooooooooooooooooo!!! Pipe vincente

13-14 Zhu dopo due difese di Conegliano mette a terra il lungolinea

13-13 Melandriiiiiiii!!! Primo tempo!!!! Finalmente

12-13 Ace Istanbul. Bricio per l’ennesima volta calcola male la traiettoria

12-12 Zhu vincente da 4. Troppe occasioni perse da Coneglòiano. Insistere su Hill in 4 non è una buona idea

12-11 Muro di Zhu su Fabris al termine di un’azione lunghissima. Grande difesa del VakifBank. Time out Conegliano

12-10 Out la battuta di Bricio

12-9 Murooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!!!!! Hilllllllllllllllllllllllllllllllllllll!!!! Su Sloetjes dopo la gran battuta di Bricio!!!!

11-9: Melandriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!! Primo tempo stratosfericoooooooooo!!!

10-9: Sloetjes in diagonale da zona 2

10-8 Out l’attacco in parallela di Kirdar!!!!!!!

9-8 Hiiiiiiiiiiiilllllllllllllllllllll!!!! Pipe vincente!!!!

8-8 Fabriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiissssssssssssss da seconda linea!!!!

7-8 Kirdar da zona 4

7-7 Fabriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisssssssssssss!!!! Pipe vincente

6-7 Ace di Rasic

6-6 Kirdar sulle mani del muro

6-5 Murooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!!!! Danesiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!! Rientra Naz in regia

5-5 Bricioooooooooooo!!! Dopo una ricezione problematica la pipe vincente sulla riga

4-5 Zhu sulle mani del muro

4-4 Hillllllllllllllllllllllllll!!! Sulle mani del muro e c’è anhche l’invasione di Istanbul

3-4 Murooooooooooooooooooooooo!!! Fabrisssssssssssssssssss!!!!

2-4 Vincente Zhu sull’errore in ricezione di Conegliano

2-3 Rasic vincente in primo tempo

2-2 Muroooooooooooooooooooooo!!! Conegliano blocca Zhu ma la ricezione delle italiane è traballante

1-2 Zhu vincente al secondo tentativo

1-1 Sloetjes da zona 2

1-0 Hilllllllllllllllllllllllllll!!! Dopo la battuta micidiale di Bricio

Siamo 2-2 e tra poco inizierà il tie break decisivo per conquistare la finale della Champions League

25-15 Fabriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisssssssssssssssssssssssssssss!!!! E Conegliano pareggia il conto!!!! L’accesso alla finale si giocherà al tie break!!!!

24-15 Muroooooooooooooooooooooooooooo!!!! Melandriiiiiiiiiiiiiiii!!!!

23-15 Muroooooooooooooooooooooooooooo!!! Melandriiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!

22-15 Bricioooooooooooooooo!!! La parallela della messicana

21-15 La fast di Akman

21-14 Bricioooooooooooooo!!! Da zona 4 sulle mani del muro!!!!

20-14 Out il primo tempo di Danesi

Esce di nuovo Zhu

20-13 Invasione di Gunes!!!!!

19-13 Muroooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!!!! Woloszzzzzzzzzzzzzzzzz!!!!

18-13 Murooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!!!!! Danesiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!

17-13 Fabriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisssssssssss!!! La difesa di Conegliano e palla alla croata da seconda linea che trova le mani del muro

16-13 Briciooooooooooooooo!!!! Pipe vincente

15-13 Out il servizio di Fabris

15-12 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!! Fabrissssssssssssssssss!!!!

14-12 Fabriiiiiiiissssssss!!! Da zona 2

13-12 Out il primo tempo di Danesi!

13-11 Out l’attacco di Hill

13-10: Zhu piazza un pallonetto vincente

13-9 Hilllllllllllll!!! Un cioccolatino in mezzo al campo!

12-9 Zhu spezza le mani del muro di Conegliano

12-8 Melandriiiiiiiiiiiiiiii!!!! Primo tempo

11-8 La fast di Akman

11-7 In rete il servizio Istanbul

10-7 Akman primo tempo forzato vincente

10-6 Muroooooooooooooooooooooooooo!!! Melandriiiiiiiiiiii!!!

9-6 Briciooooooooooooo!!! Palla difficilissima e staccata da rete ma la messicana non sbaglia

8-6 Out il servizio di Hill

8-5 Out Zhou da zona 5

7-5 Fabriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisssssssssssssssssssss!!!!! Che difesa di Conegliano. Non cade nulla e ci pensa la croata da seconda lineaaaaaaaaa!!!

6-5 Hilllllllllllll!!! Pipe vincente dopo la difesa stratosferica di Moky De Gennaro

5-5 Invasione a rete di Istanbul

4-5 Muro Istanbul sulla pipe di Bricio

4-4 in rete l’attacco di Fabris

4-3 Zhu da zona 4 vincente sulle mani del muro

4-2 Fabriiiiiiisssssssssssssss!!! Gran palla da zona 2

2-2 Zhu vincente

2-1 Fabris

1-1 Rientra Zhu in casa Istanbul

25-17 Fabriiiiiiiiiiiiiiiiiiisssssssssssss!!!! 25-17 Conegliano riapre il match. Avanti Istanbul 2-1

24-17 Rasic sulla ricezione sbagliata di Conegliano

24-16 Kirdar a muro su Bricio

24-15 Fabriiiiiiiiiisssssssssssss!!!1 Da zona 2, imprendibile!!!!

23-15 Ace Akman

23-14 Fast di Istanbul

23-13 Danesiiiiiiiiiiii!!! Fast vincente

22-13 Robinson, finalmente, in pallonetto

22-12 Out l’attacco di una disastrosa Robinson da zona 4

21-12 Out il servizio di Sloetjes

20-12 Sloetjes da zona 2

20-11 Out Robinson da zona 2

19-11 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee!!! Fabrissssssssssssssss!!!!

18-11 Hillllllllllll!!! Sull’alzata in bagher di De Gennaro

17-11 Rasic in primo tempo

17-10 Melandriiiiii!!!

16-10 Robinson sulle mani del muro

16-9 Kirdar da zona 4

16-8 Hilllllll!!! Sulle mani del muro da zona 2

15-8 Fallo in palleggio di Aydemir

14-8: Bricioooooo!!! Da zona 2 sulle mani del muro

13-8 Muro Rasic

13-7 Sloetjes da seconda linea

13-6 Hilllllllllllll!!! Pipe vincente!!!!

Zhu intanto sta riprendendo. I sanitari le hanno applicato un bendaggio all’altezza della caviglia destra

12-6 Melandriiiiiiiiiiiii!!!!

11-6 Bricioooooooooooooooooooo!!! Mano out della messicana!!! Al termine di un’azione lunghissima

10-6 Muroooooooooooooooo!!! Melandri!!!!

9-6 Briciooooooooooooooooo!!! Mano out

8-6 Out Sloetjes

7-6 Sloetjes da seconda linea

7-5 Out Kirdar e Zhu è in panchina per un problema alla gamba. Entra Robinson

6-5 La sbracciata vincente di Zhu da zona 4

6-4: Danesiiiiiiii!!! Primo tempo sulle mani del muro

5-4 Out Fabris. Conegliano sta perdendo troppe occasioni

5-3 Briciooooooo!!! Pipe vincente

4-3 Prino tempo vincente di Danesi

3-3 Incredibile! Danno il punto a Istanbul… Va beh

4-2 E’ punto per Conegliano. Per fortuna hanno cambiato decisione

3-3 Muro di Zhu ritenuto buono ma c’era un’invasione grande come una casa!!!

3-2 Vincente il pallonetto di Zhu

3-1 Melandriiiiii!!! Primo tempo

2-1 In rete il servizio di Istanbul

1-1 Zhu vincente in pipe

1-0 Out l’attacco di Kirdar

Inizia il terzo set

21-25 Come nel set precedente è Slotjes a chiudere il set a favoere di Istanbul che vola sul 2-0. Conegliano è spalle al muro

21-24: Out il servizio di Zhu che non sta giocando bene

20-24 Il pallonetto vincente di Sloetjes

20-23 Hill senza muro da zona 4!!!

19-23 Out il servizio Fabris

19-22 Hilllllllll!!! Da zona 4 al termine di unì’azione concitata. Break di 3-0 Conegliano che prova a rientrare nel set

18-22 Pipe di Bricio!!!

17-22 Errore di Rasic al servizio

16-22 Muro di Sloetjes su Hill

16-21 Il tocco vincente di Rasic su una palla vagante a rete

16-20 Out la difesa di Istanbul

15-20 Sloetjes da zona 2

15-19 Ancora la pipe di Hill!!!! Conegliano prova a restare a galla

14-19 Kirdar da zona 4

14-18 Hilllll!! Pipe vincente

13-18 Out il contrattacco di Fabris

13-17 Fabris vincente da seconda linea in parallela

12-17 Out Bricio

12-16 Zhu sopra al muro

12-15 Danesiiiii!!! Primo tempo

11-15 Sloetjes chiude un’azione lunghissima. Ottima Istanbul in difesa

11-14: Hill attacco vincente

10-14: Invasione di Conegliano sotto rete. Cambia il punteggio

11-13 Fabrissssssss!!! Dopo il buon lavoro del muro di Conegliano su Zhu

10-13 Melandri dopo la difesa sbagliata di Istanbul

9-13 Out il servizio di Bricio. Conegliano in rottura prolungata

9-12 Fabrisssss!!! Da zona 4

8-12 Muro Istanbul

8-11 Kirdar da zona 4

8-10 Wolosz pennella! Tocco vincente della palleggiatrice veneta

7-10 Out il servizio di Danesi

7-9 Bricio da zona 4

6-9 Sloetjes dalla seconda linea

6-8 Pallonetto vincente di Zhu

6-7 Muroooooooooooooo!!! Danesi su Zhu

5-7 Hillll!!! Mani out

4-7 Errore di Fabris in difesa. Troppe disattenzioni per le italiane

4-6 Missile di Gunes!!! E’ out il primo tempo

3-6 Danesi in primo tempo

2-6 Ace Rasic

2-5 Rasic pallonetto vincente

2-4 Fabris

1-4 Zhu potente sul muro di Conegliano

1-3 Errore di Wolosz in palleggio

1-2 Zhu diagonale stretto da zona 4

1-1 Sloetjes da zona 2

1-0 Out Rasic

Inizia il secondo set

22-25 Si chiude il primo set con un attacco da zona 2 di Sloetjes. istanbul vince il primo set 0-1

22-24 Bricio mani out

21-24 Il muro di Gunes su Fabris

21-23 Hillll!!! Pipe vincente dopo il pallonetto di Zhu

20-23 Errore al servizio Rasic

19-23 Doppio errore di Conegliano

19-21 Fabris sulle mani del muro

18-21 Incredibile. La difesa di Kirdar si trasforma in punto perchè la difesa di Conegliano si addormenta

18-20 Fabrisssssssss!!! Tocco intelligente a scavalcare il muro

17-20 Muro di Rasic su Hill

17-19 Ace di Ozbay. Troppa sofferenza in ricezione per Conegliano

17-18 Out il servizio di Bricio

17-17 Errore in palleggio di Ozbay

16-17 Briciooooo!!! Da zona 2 si rifà

15-17 Ace di Gunes

15-16 Out il servizio di Wolosz

15-15 Fabrisssssssssssssss!!! Lungolinea vincente da seconda linea

14-15 Ozbay di seconda intenzione

14-14 Bricioooooooooooo!!! Palla difficile da zona 4 ma la palla finisce a terra

13-14 Mano out di Zhu da zona 4

13-13 In rete la battuta di Rasic

12-13 Stavolta in campo Rasic

12-12 Out il primo tempo di Rasic!!!

11-12 Danesiiiiii!!! Primo tempo vincente. Con buona ricezione Conegliano è efficace in attacco

10-12: Zhu sulle mani del muro in parallela

10-11 Che bomba in pipe di Zhu Ting

10-10 aceeeeeeeeeeeeeeee!!! Melandriiiii!!!

9-10 Melandriiiiiiii!!! Primo tempo vincente

8-10 fuori la pipe di Bricio

8-9 Muro di Kirdar sulla ricezione sbagliata Conegliano

8-8 Out il servizio Conegliano

8-7 Out il servizio di Gunes

7-7 Ozbay con il secondo tocco

7-6 Hillllllll!!!! Pipe vincente

6-6 Zhu in pallonetto

6-5 Invasione VakifBank

5-5 Fabrisssssss!!! Implacabile in pipe

4-5 Ace di Sloetjes in parallela

4-4 Sloetjes da zona 2

4-3: Woloszzzzzz!!! Di seconda intenzione

3-3: Zhu Ting sopra al muro di Conegliano

3-2 Fabrissss!!! Da zona 2

2-2 Muro sull’attacco di Hill

2-1 In campo l’attacco in diagonale di Istanbul

2-0: Murooooooooooooooooooooooooooo!!! Conegliano!!! Fabris ferma lo spauracchio Zhu

1-0: Fabrisssssssssssss!!! Mano out al termine di una lunga azione

15.00: Squadre in campo

14.57: tre le coppe Campioni vinte finora dalla squadra turca, mentre Conegliano è a caccia della sua prima vittoria a livello internazionale

14.55: C’è un po’ di Italia anche nel VakifBank. E’ in panchina: l’allenatore delle turche è Giovanni Guidetti, uno dei tecnici più vincenti di sempre

14.52: Buona la presenza di tifosi di Conegliano sugli spalti del Palasport di Bucarest

14.50 Conegliano ha vinto lo scudetto domenica scorsa battendo Novara, in passato aveva perso le Finali di Coppa Italia e Supercoppa Italiana.

14.49 Il VakifBank si affida ai fenomeni Zhu Ting, Lonneke Sloetjes e Milena Rasic. Hanno vinto scudetto e Coppa Nazionale, vogliono il Grande Slam.

14.48 Si gioca alla Sala Polivalenti di Bucarest, capitale della Romania. L’altra semifinale sarà tra il Galatasaray Istanbul che ha eliminato Novara e l’Alba Blaj padrone di casa.

14.47 A guidare il VakifBank Istanbul è Giovanni Guidetti, il club turco insegue la quarta affermazione continentale. Conegliano non ha invece mai vinto, il miglior risultato è il secondo posto dell’anno scorso.

14.46 Le Pantere vanno a caccia dell’impresa contro le Campionesse d’Europa. Si tratta del remake della Finale dell’anno scorso.

14.45 Buongiorno a tutti. Tra quindici minuti inizierà Conegliano-VakifBank Istanbul, semifinale della Champions League 2018 di volley femminile.

