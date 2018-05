LIVE Taekwondo, Europei 2018 in DIRETTA: domenica 13 maggio. Matteo Milani ultima carta azzurra. Laura Giacomini e Maristella Smiraglia subito out

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta ed ultima giornata di gare degli Europei 2018 di taekwondo di Kazan (Russia). Oggi sul tatami saliranno le massime categorie di peso: -87 e +87 kg maschili, -73 e +73 kg femminili. Le azzurre Maristella Smiraglia (-73 kg) e Laura Giacomini (+73 kg) hanno le qualità per salire sul podio e proveranno a regalare all’Italia un’altra medaglia dopo i bronzi di Daniela Rotolo e Vito Dell’Aquila. In gara troveremo anche Matteo Milani (-87 kg), pronto a stupire tutti con una grande prestazione.

10.09: Nella categoria +87 kg uomini l’ultimo qualificato per i quarti di finale è l’azero Isaev che ha battuto il greco Nikolaidis, mentre il primo qualificato per le semifinali è il russo Kirichenko che ha sconfitto il tedesco ÜnlÜsoy

10.08: Il prossimo incontro sulla pedana 3 è tra Milani e Kolecki

9.46: Nella categoria +73 kg donne la britannica Walkden batte la croata Adamic e la turca Bulut supera la russa Borisova. Tra una ventina di minuti toccherà all’azzurro Milani contro il polacco Bartosz Kolecki: in palio un posto nei quarti di finale della categoria -87 kg

9.45: nella categoria -87 kg uomini il croato Sep batte l’ucraino Bondar e il greco Kallifonis batte il francese N’Diaye

9.43: Nella categoria -73 kg donne la croata Rados batte la greca Sarri

9.40: Per gli ottavi di finale della categoria +87 kg uomini il croato Golec batte il turco Uguz

9.32: Niente da fare anche per Maristella Smiraglia che viene sconfitta 5-2 dalla britannica Slavin ed esce al primo turno come Laura Giacomini. Resta un solo azzurro in gara, Matteo Milani

9.29: Al termine del secondo round Slavin è avanti 3-2 su Smiraglia

9.27: Smiraglia-Slavin 2-2 alla fine del primo round

9.25: In pedana Maristella Smiraglia contro la britannica Slavin

9.24: Nella categoria +73 kg donne, che ha già visto uscire di scena l’azzurra Laura Giacomini, questi finora i risultati: Melani Adamic (Cro) batte Laura Giacomini (Ita), Sude Bulut (Tur) batte Lorena Brandl (Ger), Ella Borisova (Rus) batte Rosanna Simon (Esp), Maeva Mellier (Fra) batte Olga Muzychka (Rus), Ana Bajic (Srb) batte Marlene Jahl (Aut), Olga Ivanova Rus batte Zahra Kalkhoran (Aze)

9.18: Nella categoria -87 kg dove Matteo Milani negli ottavi affronterà più tardi il polacco Bartosz Kolecki, questi i risultati finora: Antonio Artal (Esp) batte Arsen Grigoryan (Arm), Muhammet Sari (Tur) batte Stass Tsoy (Swe), Omer Firat Celik (Tur) batte Barys Smychkou (Blr), Gleb Zaharov (Rus) batte Milos Golubovic (Srb), Vladislav Larin (Rus) batte Antonio Artal (Esp)

9.10: Nella categoria -73 kg donne tra poco in pedana Maristella Marsaglia contro la britannica Slavin. Questi i risultati finora del primo turno: Ayse Asma (Tur) batte Elvara Jalilova (Aze), Milica Mandic (Srb) batte Ayse Asma (Tur), Cecilia Castro (Esp) batte Estelle Vander-zwalm (Fra), Alema Hadzic (Ger) batte Yanna Schneider (Ger), Arina Zhivotkova (Rus) batte Souzanna Tomazou (Cyp)

9.00: Fino a questo momento nella categoria +87 kg (non ci sono azzurri al via) questi sono stati i risultati: Athanasios Nikolaidis (Gre) batte Danilo Vukelic (Srb), Cem ÜnlÜsoy (Ger) batte Piotr Hatowski (Pol) Yury Kirichenko (Rus) batte Jack Ryan Spall (Gbr), Roman Kuznetsov (Rus) batte Kyriakos Stratouras (Cyp), Yoann Miangue (Fra) batte Dejan Georgievski (Mkd)

8.35: Alle 9.13 salirà sul tatami la nostra Maristella Smiraglia, nella categoria -73 kg: nel suo primo incontro l’azzurra affronterà la britannica Jade Slavin.

8.11: NOOOO 14-7!!!! Niente da fare per l’azzurra che viene eliminata al primo turno dalla croata.

8.11: 11-7, tenta la rimonta pazzesca la Giacomini!!!!

8.10: 10-5 per la croata, ottimo calcio messo a segno dall’azzurra.

8.09: Si scopre l’italiana nel tentativo di trovare qualche punto, ma abbassa la difesa subendo l’iniziativa: 10-3.

8.08: 10-3 per la croata che mette a segno un uno-due micidiale quando mandano 30″ alla fine del round.

8.07: Reagisce Laura Giacomini, accorciando le distanze: 8-3.

8.07: 8-2 per l’atleta croata che mette a segno un bel calcio al capo: 8-2.

8.06: NOOO!!!! Subisce un calcio al volo la nostra Giacomini e la croata in vantaggio 5-2. in questo 2° round.

8.05: Iniziato il 2° round per la nostra Giacomini che cerca di trovare un buco nella guardia della sua rivale.

8.03: 2-2, subisce il calcio al corpo la nostra Giacomini 2-2. Fine del 1° round.

8.02: Giacomini in vantaggio 2-0!!! Ottimo calcio al corpo.

8.00: Iniziato il combattimento in questo momento!

7.58: Tra poco la nostra Laura Giacomini sarà protagonista del suo incontro preliminare.

7.45: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell'ultima giornata degli Europei di taekwondo a Kazan (Russia). Quest'oggi ultima giornata e sul tatami saliranno le massime categorie di peso: -87 e +87 kg maschili, -73 e +73 kg femminili.