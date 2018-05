LIVE Moto3, GP Francia 2018 in DIRETTA: qualifiche. Italiani a caccia della pole, Martin e Canet gli avversari

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 e delle qualifiche di Moto3 del GP di Francia, quinto round del Mondiale 2018.

Sul tracciato di Le Mans sarà grande sfida, come al solito, nella minima cilindrata. Il favorito per la p.1 è lo spagnolo Jorge Martin, molto veloce nel corso dei turni di libere al pari del connazionale Aron Canet. Un confronto Spagna-Italia animato da quanto sapranno fare i nostri Marco Bezzecchi, Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio ecc. Il “Bez” in vetta alla classifica del campionato punta a confermarsi nell’appuntamento transalpino conscio delle difficoltà di questo round. Il time attack sarà come al solito molto lottato e strategico per il beneficio che si avrà nel seguire un avversario o per i “trenini” di piloti si potranno comporre per la massimizzazione della prestazione. Ne vedremo delle belle.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere 3 e delle qualifiche di Moto3 del GP di Francia, quinto round del Mondiale 2018: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle ore 9.00. Buon divertimento.

Clicca qui per sapere il programma odierno del GP di Francia 2018













Foto: profilo twitter VR46 Academy