Internazionali d’Italia Roma 2018: Fabio Fognini non si ferma più! Batte Gojowczyk, sfiderà Nadal ai quarti di finale?

Continua il cammino agli Internazionali d’Italia di Fabio Fognini, che si qualifica per i quarti di finale. Il tennista azzurro supera in due set con un doppio 6-4 il tedesco Peter Gojowczyk, numero 53 del mondo, in poco più di un’ora e mezza di gioco. Una bella vittoria del nativo di Arma di Taggia, bravo a reggere la pressione dell’essere favorito e di non poter assolutamente perdere contro un avversario con una classifica più bassa.

Un inizio di partita che vede Fognini un po’ contratto, forse bloccato dalla tensione per l’importanza del match. Nel quinto gioco il ligure commette qualche errore di troppo e Gojowczyk riesce subito ad approfittarne. Break e allungo fino al 4-2, con il tedesco che annulla anche una palla per l’immediato controbreak. Fabio vince il settimo gioco e comincia a liberare il suo gioco, iniziando a variare maggiormente con il back di rovescio ed offrendo traiettorie sempre diverse al numero 53 del mondo, che si stava appoggiando bene finora sullo scambio da fondo. Da 4-3 a 6-4 il passo è breve, con il ligure che strappa per due volte il servizio all’avversario e conquista la prima frazione.

Fabio deve subito difendere una palla break in apertura, ma con il dritto cancella ogni pericolo. Il numero 21 del mondo ha tre palle per salire 2-0 ed in pratica mettere in ghiaccio la vittoria, ma Gojowczyk resiste e le annulla. Un altro momento decisivo arriva nel quinto game, quando Fognini salva due break point e si mantiene in vantaggio nel secondo set. Il tedesco è solido, concede pochissimo e riesce a rimanere incollato alla partita, almeno fino al decimo quando commette due doppi falli e alcuni errori non forzati. Sul primo match point Fabio non lascia scampo ed il passante di dritto fa esplodere di gioia tutto il Centrale.

Per la prima volta in carriera, dunque, Fognini conquista i quarti di finale agli Internazionali d’Italia. Adesso ad attenderlo ci sarà il vincente del quarto di finale tra Rafael Nadal e Denis Shapovalov. Ovviamente la sfida con il maiorchino affascina tutto il Foro Italico, ma il canadese è un avversario in continua crescita ed è certamente uno degli astri nascenti del tennis mondiale.













Foto: Alessio Marini