Hockey su pista, Finale Playoff 2018: blitz del Lodi a Forte dei Marmi! Vittoria in rimonta, ora due match in casa per volare

Il Lodi piazza il colpo in trasferta in gara-1 della finale scudetto dei playoff 2018 di hockey su pista. I campioni d’Italia hanno sconfitto 3-5 il Forte dei Marmi in Toscana, ribaltando un risultato che sembrava compromesso e piazzando un allungo mortifero a cavallo tra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa, con cui hanno conquistato il primo punto nella serie.

Il Forte è partito a razzo davanti al proprio pubblico, realizzando due reti in 14 minuti grazie a De Oro e Pagnini e gestendo con ordine la gara, al punto da dare l’impressione collettiva di un indirizzo preciso ormai assunto dalla partita.

Ma al 18′ Verona ha accorciato le distanze e il Forte ha iniziato a tremare. Due minuto dopo un tiro diretto di Cocco ha riportato le squadre in parità e poi Compagno, prima dell’intervallo, ha persino piazzato il colpo del sorpasso, regalando al Lodi l’opportunità di chiudere la prima frazione avanti di un gol.

Nella ripresa ci ha pensato capitan Illuzzi ad allungare ancora, poi è salito in cattendra Català, che ha respinto tre tiri diretti prima del bis di Compagno, seguito dalla rete di Maremmani che ha fissato il risultato sul definitivo 3-5.

Il Lodi avrà ora la possibilità di chiudere la pratica con due sfide tra le mura amiche, mentre il Forte dei Marmi dovrà vincere due volte in terra lombarda se vorrà scucire lo scudetto dal petto degli avversari.

IL TABELLONE COMPLETO

Quarti di finale (7-10-14 aprile)

1 – Lodi-Monza 3-2 10-3 (Lodi passa il turno)

2 – Viareggio-Bassano 4-2 5-2 (Viareggio passa il turno)

3 – Forte dei Marmi-Valdagno 1-2 2-1 4-2 (Forte dei Marmi passa il turno)

4 – Breganze-Follonica 6-3 8-1 (Breganze passa il turno)

Semifinali (17-21-28 aprile, 5-8 maggio)

5 – Lodi-Viareggio 3-5 4-1 5-3 dcr 1-3 11-3 (Lodi passa il turno)

6 – Forte dei Marmi-Breganze 6-5 4-1 3-1 (Forte dei Marmi passa il turno)

Finali (12-15-19-22-26 maggio)

Lodi-Forte dei Marmi 5-3













Foto: Twitter Lega Nazionale Hockey