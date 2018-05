Giro d’Italia 2018: Sam Bennett, l’eterno piazzato, sfata il tabù e si impone a Praia a Mare

Sam Bennett ha rotto quasi una maledizione nella settima tappa del Giro d’Italia 2018, riuscendo a trionfare sul traguardo di Praia a Mare e conquistando così la prima vittoria in un Grande Giro, nonché la più importante della sua carriera.

“Mi sento sollevato grazie a questa prima vittoria in un Grand Tour. Ci sono andato vicino così tante volte al Giro…”. Ha parlato così il velocista irlandese al termine della tappa ed effettivamente ha rincorso questo successo per tantissimo tempo. Bennett prima di oggi aveva infatti chiuso nella top 3 già sei tappe, di cui quattro lo scorso anno e due in questa edizione. Oltre a ciò si contano poi numerosi piazzamenti anche nelle brevi corse a tappe, che, a 27 anni, rischiavano di valergli il titolo di “eterno piazzato”.

Bennett si è presentato a questo Giro quindi con una grande voglia di rivalsa, per cercare di dimostrare a tutti di possedere le capacità per vincere in una grande corsa e non solo in quelle minori, come fatto in Turchia, Repubblica Ceca e così via. Tuttavia nelle due volate in Israele il corridore della Bora – Hansgrohe era sembrato poco lucido nelle fasi finali, mancando nel momento decisivo dello sprint. A Tel Aviv non aveva saputo sfruttare il treno dei compagni, facendosi sorprendere da Mareczko. Ad Eilat allora aveva provato a partire lui lungo, ma poi non ha avuto le gambe nel finale e ha cercato di chiudere Viviani alle transenne, rischiando di fare cadere il veneto.

Per questa manovra l’irlandese ha ricevuto anche numerose critiche dagli addetti ai lavori. Tuttavia Bennett ha imparato dai propri errori e oggi ha gestito in modo impeccabile la volata. Infatti è rimasto sempre al coperto, si è incollato fin dall’inizio del rettilineo alla ruota di Viviani, ha sfruttato la sua scia ed è uscito solamente negli ultimi 50 metri, per poi saltarlo con un ottimo spunto. Con questa vittoria Bennett si è quindi definitivamente sbloccato e ora potrebbe anche riuscire a centrare il bis da qui alla fine del Giro.

Foto: Comunicato stampa RCS – LaPresse – Alpozzi