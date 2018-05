Giro d’Italia 2018, quattordicesima tappa San Vito al Tagliamento-Monte Zoncolan: a che ora passa e in quali comuni e province? Quando arriva il Giro a casa tua!

Sabato 18 maggio si correrà la San Vito al Tagliamento-Monte Zoncolan, quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2018. Si arriva sul Mostro, la salita più dura d’Europa farà da arbitro alla Corsa Rosa: su questa mitica ascesa si deciderà la classifica e sapremo davvero chi potrà davvero per il trionfo finale a Roma. La frazione si snoderà interamente in Friuli-Venezia-Giulia tra le province di Pordenone e Udine.

Il via da San Vito al Tagliamento alle ore 11.50 poi l’attraversamento di Casarsa della Delizia, Arzene, San Martino al Tagliamento, San Giorgio della Richinvelda e Ponte sul Tagliamento. Si entrerà così nella provincia di Udine, il gruppo passerà per Dignano, Carpacco, San Daniele (la città del prosciutto crudo, 12.44-12.49), Ragogna, Muris, Monte Ragogna (primo GPM di giornata, 13.00-13.09) e San Pietro. Piccolo rientro nella provincia di Pordersone passando per Pinzano al Tagliamento e poi solo Udine.

Una sfilza di comuni sarà attraversata dai girini che si avvicineranno pian piano al momento clou della tappa: Ponte T. Arzino, Forgaria nel Friuli (traguardo volante, 13.20-13.30), Sompcornino, Peonis, Interneppo, Sompiago, Ponte Avons, Verzegnis, Invillino, Villa Santina, Avaglio (secondo GPM di giornata, 14.35-14.55), Villa Santina, Caneva, Zuglio, Paularo (traguardo volante, 15.18-15.42). A quel punto inizierà il durissimo Passo Duron dove i primi scollineranno tra le 15.30 e le 15.58, poi discesa con Ligosullo, Paluzza, Sutrio e imbocco della Sella Valcalda-Ravascletto (GPM su cui si transiterà tra le 16.08 e le 16.40), discesa verso Comeglians e Ovaro dove inizierà il Monte Zoncolan: 10 chilometri infernali, arrivo previsto tra le 16.54 e le 17.37.

Foto: comunicato Bahrein Merida