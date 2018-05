Giro d’Italia 2018 oggi (16 maggio), undicesima tappa Assisi-Osimo: orario di partenza, favoriti e aggiornamenti in tempo reale

Oggi mercoledì 16 maggio si correrà la Assisi-Osimo, undicesima tappa del Giro d’Italia 2018: 156 chilometri tra l’Umbria e le Marche attraversando le province di Perugia, Macerata e Ancona. Si preannuncia una frazione particolarmente intensa e appassionante, ideale per eventuali colpi di mano e dove potrebbe muoversi anche gli uomini di classifica.

Lo strappo di Osimo è infatti durissimo, gli ultimi due chilometri sono terribili con un tratto al 12% e un chilometro all’8% prima che la strada spiani negli ultimi cinquecento metri. Simon Yates si presenta in maglia rosa, i vari Tom Dumoulin, Thibaut Pinot e Domenico Pozzovivo dovranno stare attenti mentre è difficile immaginarsi invenzioni da parte di Fabio Aru e Chris Froome. In precedenza si passerà anche da Filottrano dove è posto un traguardo volante per onorare la memoria del compianto Michele Scarponi.

Di seguito il calendario dettagliato, il programma completo, gli orari di arrivo e di partenza della Assisi-Osimo, undicesima tappa del Giro d’Italia 2018. La corsa sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai e su Eurosport, in diretta streaming su Rai Play e su Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MERCOLEDI’ 16 MAGGIO:

13.05 Assisi-Osimo, partenza

17.02-17.26 (circa) Assisi-Osimo, arrivo

GIRO D’ITALIA 2018: COME VEDERE LA TAPPA ASSISI-OSIMO IN DIRETTA TV E STREAMING

La Assisi-Osimo sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport dalle ore 12.50 e poi su Rai Due dalle ore 14.30.

L’undicesima tappa del Giro d’Italia sarà visibile in diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 13.15.

Diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player, Sky Go e Premium Play.

DIRETTA LIVE scritta integrale su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, chilometro dopo chilometro, per non perdersi davvero nulla.