Giro d’Italia 2018 oggi (15 maggio), decima tappa Penne-Gualdo Tadino: orario di partenza, favoriti e aggiornamenti in tempo reale

Oggi martedì 15 maggio si disputerà la decima tappa del Giro d’Italia 2018: la Penne-Gualdo Tadino è la frazione più lunga di questa edizione della Corsa Rosa, ben 239 chilometri che si districheranno tra l’Umbria e le Marche. Si torna in bicicletta dopo il secondo giorno di riposo e gli uomini di classifica dovranno comunque stare attenti perché il percorso non è dei più semplici. Sulla carta questa è una frazione adatta alla fuga da lontano con continui saliscendi e strappi fino a 30 chilometri dall’arrivo quando la strada spianerà. I cacciatori di tappe avranno una bella chance a disposizione. Simon Yates difenderà la sua maglia rosa, i vari big si controlleranno tra di loro rimandando il confronto diretto ai prossimi giorni.

Di seguito il programma dettagliato, l’orario di arriva e di partenza della Penne-Gualdo Tadino, decima tappa del Giro d’Italia 2018. La corsa sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai e su Eurosport 1, in diretta streaming su Eurosport Player e su Rai Play, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MARTEDI’ 15 MAGGIO:

10.55 Penne-Gualdo Tadino, partenza

16.55-17.35 (circa) Penne-Gualdo Tadino, arrivo

GIRO D’ITALIA 2018, DECIMA TAPPA: COME SEGUIRE IN DIRETTA TV E STREAMING LA PENNE-GUALDO TADINO

La decima tappa del Giro d’Italia 2018 sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport dalle ore 12.50 e poi su Rai Due dalle ore 14.30.

La Penne-Gualdo Tadino sarà visibile in diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 13.00.

Diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player, Premium Play e Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta integrale su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













