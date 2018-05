Giro d’Italia 2018 oggi (12 maggio), ottava tappa Praia a Mare-Montevergine di Mercogliano: orario di partenza, favoriti e aggiornamenti in tempo reale

Oggi sabato 12 maggio si correrà l’ottava tappa del Giro d’Italia 2018: la Praia a Mare-Montevergine di Mercogliano è lunga ben 209 chilometri, previsto il secondo arrivo in salita di questa Corsa Rosa dopo l’Etna. Si arriva al Santuario di questa splendida cittadina campana, una delle grandi classiche quando il plotone transita nel Sud del nostro Paese: salita pedalabile con pendenza media del 6% ma adatta per cercare di fare selezione e provare a guadagnare qualche secondo importante. Simon Yates cercherà di difendere la maglia rosa, Tom Dumoulin potrebbe piazzare la fiammata ma sono attesi soprattutto Fabio Aru e Chris Froome: saranno coraggiosi o aspetteranno il tappone di domani con arrivo a Campo Imperatore?

Di seguito il programma dettagliato, l’orario di partenza e di arrivo della Praia a Mare-Montevergine di Mercogliano, ottava tappa del Giro d’Italia 2018. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai e su Eurosport, in diretta streaming su Rai Play e su Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 12 MAGGIO:

11.55 Praia a Mare-Montevergine di Mercogliano, partenza

17.00-17.20 (circa) Praia a Mare-Montevergine di Mercogliano, arrivo

GIRO D’ITALIA 2018: COME SEGUIRE L’OTTAVA TAPPA IN DIRETTA TV E STREAMING

L’ottava tappa del Giro d’Italia 2018 sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport dalle 11.50 e poi su Rai Due dalle ore 14.00.

La Praia a Mare-Montevergine di Mercogliano sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 13.15.

Diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player, Sky Go e Premium Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, chilometro dopo chilometro, per non perdersi davvero nulla.













