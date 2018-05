Giro d’Italia 2018, nona tappa Pesco Sannita-Campo Imperatore: orario di partenza e di arrivo. I comuni e le province che verranno attraversati

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI (SABATO 12 MAGGIO)

La nona tappa del Giro d’Italia 2018, Pesco Sannita-Campo Imperatore, 225 km, è in programma domenica 13 maggio. Si preannuncia una tappa particolarmente avvincente e appassionante che regalerà grande spettacolo: sarà il terzo arrivo in salita di questa Corsa Rosa, dopo quelli sull’Etna ed a Montevergine di Mercogliano, e potrebbe scombussolare ulteriormente la classifica generale. Occhio alla salita finale, che, seppur divisa in due GPM, misura oltre 45km!

Questa frazione partirà da Pesco Sannita, in provincia di Benevento, ed attraverserà Fragneto Monforte, Ponte Landolfo e Sassinoro, prima di passare in Molise, attraversando Campobasso e Bojano. Si attraverseranno poi Isernia, Forlì nel Sannio e Rionero Sannitico, prima di passare nella terza regione tagliata dalla tappa, l’Abruzzo.

Appena prima di entrare nell’abitato di Castel di Sangro, ci sarà il rifornimento, poi si continuerà in provincia de L’Aquila, salendo fino al GPM di Roccaraso, poi sarà la volta di Pian delle Cinquemiglia, Pettorano sul Gizio, Sulmona e Pratole Peligna. Passando per Popoli (primo traguardo volante) si sforerà in provincia di Pescara, che verrà lasciata dopo l’attraversamento di Bussi sul Tirino (secondo traguardo volante).

Si tornerà così in provincia de L’Aquila, dove avrà inizio la lunghissima ascesa finale, col GPM fissato a Calascio, seguito dal passaggio per Santo Stefano di Sessanio, Piano Racollo e Fonte Cerreto, prima del traguardo di Campo Imperatore, giungendo a quota 2135 metri sul Gran Sasso d’Italia dopo 225 km sfiancanti.

LA COPERTURA TELEVISIVA

La partenza da Pesco Sannita è fissata alle 11.00, mentre l'arrivo a Campo Imperatore è previsto tra alle 16.54 e le 17.37, in base alla media oraria (prevista tra i 35 ed i 39 km/h). La nona tappa del Giro d'Italia verrà trasmessa in diretta tv RaiSport e dalle 14.00 su Rai2. Diretta tv anche su Eurosport1 e diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player.

NONA TAPPA GIRO D’ITALIA 2018

Domenica 13 maggio

Pesco Sannita-Campo Imperatore, 225 km

Partenza: 12.00

Arrivo previsto: 16.54-17.37













