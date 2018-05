Giro d’Italia 2018, i dubbi di Chris Froome: altri secondi persi e il caso salbutamolo nella testa. Etna già decisivo

Tantissime polemiche, che ormai proseguono da mesi e mesi da quel lontano dicembre, quando arrivò la notizia della positività all’antidoping per il Salbutamolo alla scorsa Vuelta di Spagna. Una vigilia davvero durissima e una tensione che resta sempre, con fischi e insulti che si susseguono nelle varie località attraversate. Chris Froome non riesce a sollevare il morale neanche con le prestazioni sportive: un inizio di Giro d’Italia da dimenticare, infatti, con solo quattro tappe che sono state disputate.

In tanti si attendevano la sfida tra il britannico ed il campione uscente Tom Dumoulin nella cronometro d’apertura di Gerusalemme: uno scontro che comunque non c’è mai stato. Al mattino una caduta nella ricognizione ha colpito il kenyano bianco che non è riuscito a reagire (nonostante i problemi fisici non fossero stati troppo accentuati), perdendo addirittura 37” dal campione del mondo della specialità, che in terra israeliana è andato a vestire la prima Maglia Rosa. Dopo il giorno di riposo, che poteva servire per dimenticare tutto, è arrivato il resto nel conto in classifica generale.

Oggi, infatti, sullo strappo conclusivo di Caltagirone nella prima frazione in terra italiana, il capitano del Team Sky non è riuscito a contrastare al meglio gli attacchi degli avversari. Una trentesima piazza su pendenze favorevoli che non riesce a testimoniare le qualità del fenomeno britannico. 21” persi da Tim Wellens, Simon Yates e Davide Formolo, 17” dalla maglia rosa Rohan Dennis e Tom Dumoulin, che ora ha un margine di già 54”.

Le preoccupazioni però non sono tante. Questo il suo commento nel post gara: “Ero posizionato male nell’ultimo chilometro. Io però mi sento bene, ogni giorno sempre meglio. Le abrasioni non sono più un problema. Sono molto fiducioso in vista della tappa sull’Etna. Oggi è stata una frazione molto dura e nervosa, le strade erano un po’ pericolose. Sono contento di aver passato questo giorno senza incidenti. I secondi persi? Questa è la corsa, mi sto riprendendo dopo la caduta in Israele”.

Diventa già decisivo dunque l’arrivo in vetta all’Etna di dopo domani: arriveranno le prime vere risposte.

Foto Gian Mattia D’Alberto – LaPresse – Comunicato Stampa Rcs