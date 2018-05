Giro d’Italia 2018: Enrico Battaglin, un grande talento ritrovato

Quattro vittorie in carriera, tre al Giro d’Italia. Non si può dire che Enrico Battaglin non ami la Corsa Rosa: Serra San Bruno nel 2013, Oropa nel 2014 e, quella di oggi, di Santa Ninfa (Valle del Belice) sono sicuramente le perle più importanti della carriera del corridore nativo di Marostica. Un grande talento del ciclismo tricolore che sembra essersi ritrovato proprio nell’appuntamento più importante di questo 2018: era da anni infatti che non vedevamo il 29enne così in spolvero in gare del World Tour.

Non è un nome a sorpresa quello di Battaglin, sia i bookmakers che gli addetti ai lavori se lo aspettavano su un traguardo come quello odierno. Arrivo diverso da quello visto ieri a Caltagirone, dove le pendenze la facevano da padrone: la condizione dimostrata su uno strappo duro come quello della quarta tappa però faceva presagire sicuramente un’altra giornata da protagonista per il capitano della LottoNL-Jumbo. Oggi non ha veramente lasciato scampo ai rivali: ha scelto la ruota giusta (quella di Giovanni Visconti, che ha provato ad anticipare negli ultimi 500 metri) e ha sprintato praticamente in solitaria sul finale. Un’azione degna dei più forti uomini da classiche: paragonabile a quelle viste e riviste fatte da Philippe Gilbert nelle Classiche delle Ardenne.

Fondamentale per Davide Cassani, commissario tecnico della nazionale, e per il ciclismo italiano in generale ritrovare un talento che si era perduto nelle ultime stagioni, dedicate più a compiti di gregariato. Sin dalle categorie inferiori Battaglin aveva dimostrato di poter lottare con i più forti al mondo: le prime corse da professionista sono state una dimostrazione delle qualità del Veneto. Poi, dopo i fasti di 2013 e 2014, il grande salto nel World Tour, in una squadra olandese come il Team LottoNL-Jumbo, tanti piazzamenti ma grandi difficoltà (spesso anche a causa di infortuni). Che sia questo Giro d’Italia il passo verso una nuova carriera da vincente?

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA













Foto: FB LottoNL-Jumbo