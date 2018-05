Giro d’Italia 2018, decima tappa Penne-Gualdo Tadino: a che ora passa e in quali comuni e province? Quando arriva il Giro a casa tua!

Reduci dal giorno di riposo, i corridori tornano in sella per affrontare la decima tappa del Giro d’Italia 2018, Penne-Gualdo Tadino, 239 km, in programma martedì 15 maggio, la più lunga della Corsa Rosa. Si tratta della prima stage, molto probabilmente, adatta ad una fuga da lontano.Siamo a metà Giro e molti corridori, senza aspirazioni di classifica potrebbe tentare il colpo dell’azione in solitaria. Oggi le squadre dei velocisti lavoreranno tanto per chiudere ogni buco, ma dovranno faticare per riuscirci perché il tracciato si presta agli attacchi.

Si parte subito in salita, un pericolo in più per i velocisti: se dovesse esserci andatura alta potrebbero staccarsi in tanti e poi diventerà difficile rientrare. 15.7 chilometri verso Fonte della Creta, di seconda categoria: si scollina su un versante inedito del Gran Sasso. La pendenza media è del 6%, ma sul finale si affrontano dei tratti superiori al 9%. Lunga discesa e poi si torna a salire: GPM di terza categoria verso Bruzzolana.

Da tenere in considerazione anche le condizioni delle strade: particolarmente strette ed usurate, rischio cadute molto alto. Dopo il rifornimento posto a metà gara, la corsa entrerà in una fase più tranquilla, dove le squadre dei velocisti potranno organizzarsi: una ottantina di chilometri prettamente pianeggianti. Attenzione al finale: si torna a salire verso Annifo, uno strappo di quarta categoria. Ultimi chilometri insidiosi, anche se pianeggianti: da percorrere tre curve ad angolo retto.

Sarà un’occasione anche per mettere in mostra le bellezze di Abruzzo ed Umbria. La visibilità, a livello mondiale, sarà unica per non dimenticare la tragedia di Rigopiano, per Farindola, per Penne, per l’area vestina, per il territorio montano dell’aquilano e del teramano. Da Castelli la carovana scenderà verso la vallata del Vomano, attraversando Basciano, per risalire a Miano e attraverso la Specola toccare Teramo con passaggio a piazza Garibaldi. E poi la statale 81 verso Ascoli, attraversando i comuni di Campli e Civitella.

LA COPERTURA TELEVISIVA

La partenza da Pesco Sannita è fissata alle 11.00, mentre l’arrivo a Campo Imperatore è previsto tra alle 16.54 e le 17.37, in base alla media oraria (prevista tra i 35 ed i 39 km/h). La nona tappa del Giro d’Italia verrà trasmessa in diretta tv RaiSport e dalle 14.00 su Rai2. Diretta tv anche su Eurosport1 e diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player. Sarà possibile seguirla anche con noi, visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della corsa. Di seguito il programma completo.

DECIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2018

Martedì 15 maggio

Penne-Gualdo Tadino, 239 km

Partenza: 10.55

Arrivo previsto: alle 17.00 circa