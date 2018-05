F1, GP Monaco Montecarlo 2018: sabato 26 maggio le qualifiche. Orario d’inizio e come vederle in tv. Il programma completo

Sabato 26 maggio andranno in scena le qualifiche del GP di Monaco 2018, sesta prova del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato cittadino più famoso, i piloti si sfideranno, a caccia della pole position, fondamentale su una pista con queste caratteristiche.

Le stradine del Principato potrebbero essere teatro di un nuovo duello tra la Ferrari e la Mercedes. Il Cavallino Rampante, reduce dal negativo round in Spagna, vuol riscattarsi per porre termine alla serie positiva di Lewis Hamilton: due vittorie consecutive per il campione del mondo in carica e la vetta della graduatoria riservata ai piloti, con 17 lunghezze di vantaggio su Sebastian Vettel. Un contesto, quindi, che obbliga la scuderia di Maranello a spingere ancora di più e tornare ad illuminare la scena come nei primi weekend stagionali.

Vero è che a Montecarlo è molto attesa la Red Bull. La monoposto di Milton Keynes è molto temuta da Hamilton. Nel corso degli ultimi test a Barcellona, la RB14 è stata la vettura che meglio ha saputo esprimersi nel tratto misto. Su un layout che richiede grande carico deportante, Daniel Ricciardo e Max Verstappen sono qualcosa di più di un’insidia. Ne vedremo delle belle.

Di seguito il programma dettagliato e tutti gli orari delle qualfiche GP di Monaco Montecarlo, sesta tappa del Mondiale F1. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Differita in chiaro su TV8

GP Monaco 2018: sabato 26 maggio le qualifiche. Orario d’inizio e come vederle in tv. Il programma completo

La programmazione di SKY Sport F1/HD

Sabato 26 maggio

ore 10.15-11.00, GP3, Gara 1, diretta

ore 12.00-13.00, F1, Prove libere 3, diretta

ore 15.00, F1, Qualifiche, diretta

ore 16.40-17.45, F2, Gara 1, diretta

La programmazione di TV8/HD

Sabato 26 maggio

ore 20.00, F1, Qualifiche, differita













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SULLA F1

giandomenico.tiseo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI