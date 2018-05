Calcio, Roberto Mancini a un passo dalla panchina dell’Italia. C’è l’accordo con la FIGC: domani la firma del contratto

Il cammino di Roberto Mancini verso la panchina dell’Italia sta arrivando a compimento. Il tecnico jesino ha ufficialmente concluso la sua avventura in Russia. Già qualche giorno fa aveva rescisso il contratto che lo legava allo Zenit, mentre ieri è arrivato l’ultimo impegno sul campo, un 6-0 contro il Khabarovsk che non è però servito a nulla, perché la squadra di San Pietroburgo resterà fuori per la prima volta dalle coppe europee.

Questa mattina Mancini è sbarcato in Italia, atterrando all’aeroporto di Fiumicino, a Roma. Incalzato dai cronisti presenti l’ex allenatore di Fiorentina, Lazio e Inter ha risposto con un semplice: “Sono contento di essere in Italia: domani vediamo quel che accadrà“. La prossima sarà infatti una giornata chiave per il futuro della Nazionale Italiana. L’accordo con la FIGC è già stato raggiunto e deve soltanto essere formalizzato: domani potrebbe essere il giorno giusto per la firma e l’inizio del nuovo corso azzurro. Il primo impegno, infatti, è già alle porte: lunedì 28 maggio contro l’Arabia Saudita.













