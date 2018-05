Basket, Playoff Serie A 2018: Avellino, campo squalificato per due turni in attesa del ricorso. Gara-2 a rischio

Non è un bel momento per la Sidigas Avellino. La sconfitta di ieri sera contro la Dolomiti Energia Trentino rischia di avere conseguenze più gravi del previsto. Gli irpini hanno perso il fattore campo nella serie di quarti di finale ed ora devono inseguire; oggi, ancora, è arrivata la decisione del giudice sportivo che ha inflitto ad Avellino la squalifica del palazzetto per due turni.

La decisione è arrivata in seguito alle intemperanze del pubblico nel corso di gara-1. Dopo il suono della sirena, infatti, i tifosi irpini hanno lanciato oggetti nei confronti della terna arbitrale, compresa una bottiglietta d’acqua che ha colpito in pieno l’arbitro Emanuele Aronne. Il club ha fatto immediatamente ricorso: nel caso in cui dovesse essere accolto, allora la squalifica sarebbe di un solo turno, tramutata in sanzione economica. In caso contrario, invece, gara-2 di domani sera (oltre all’eventuale gara-5) si disputerà in campo neutro, in un palazzetto posto a 100 km da Avellino. L’unica ipotesi è quella di Brindisi, dal momento che il palazzetto di Roma non è omologato per la Serie A.













Credit: Ciamillo