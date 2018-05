Biathlon: Karin Oberhofer annuncia il suo ritiro sul proprio profilo Facebook

“Ovunque tu vada, vai con tutto il tuo cuore…Oggi mio ​​figlio compie 10 mesi e proprio oggi, dopo tanti anni dedicati al biathlon, ho deciso di chiudere la mia carriera agonistica. La motivazione e il piacere che provo nel praticare il biathlon è ancora grande, ma con oggi scelgo di dedicarmi alla famiglia perché mi sento soddisfatta e orgogliosa dei risultati che ho raggiunto e di tutto quanto ho vissuto fino a qui. Spesso viviamo troppo nel passato o abbiamo paura del futuro, dimenticando completamente di godersi il presente. Questa “pace interiore” indescrivibile che il piccolo Paul mi dà dalla sua nascita è bella da provare e voglio godere ogni singolo giorno e istante con lui. Non è una decisione semplice, ma so che è il momento di iniziare qualcosa di nuovo e fidarsi del fascino di un nuovo inizio di vita. Grazie con tutto il cuore alla mia famiglia, agli amici, ai parenti, ai fan, al C.S. Esercito e ai miei sponsor di tutti questi anni passati, per il vostro aiuto e per il vostro supporto. La cosa più bella al mondo è amare ed essere amati. Senza tanti proclami vi vorrei dare questa notizia. Queste parole arrivano dal mio cuore e a tutti voi che mi avete seguito e aiutato in questi anni auguro solo il meglio. Grazie, Karin”.

Con queste parole sul proprio profilo facebook la biathleta altoatesina Karin Oberhofer ha annunciato il proprio ritiro dall’attività agonistica. Una carriera caratterizzata dal bronzo nella staffetta mista di Sochi 2014 e nella mass start del Mondiale 2015 a Kontiolahti. Inoltre, Karin, giunta quarta nella sprint sulle nevi russe, potrebbe usufruire della possibile squalifica della russa Vilukhina. Il Tas sta ancora esaminando la vicenda.













Foto: Romeo Deganello