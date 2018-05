Baseball, Serie A1 2018: Pirati Rimini all’ultimo respiro

Al festival delle occasioni mancate, garauno tra Rimini e Padova viene decisa da un walk-off single (ma molto vicino al muro) di Ustariz all’ultimo inning. La sfida la comandano per cinque riprese Habeck e Duran, poi la passa ai rilievi che escono più o meno bene da situazioni intricate.

Ma andiamo per ordine.

Padova inizia con due valide di fila e una gran giocata in terza salva Duran che infila poi otto eliminazioni consecutive. Rimini non la vede quasi mai contro Habeck che piazza due strike-out di media a inning, concedendo “solo” un fuoricampo in ritardo del solito Angulo (2-1) che ribalta l’iniziale vantaggio veneto segnato da Medoro (in seconda per errore di Batista ma giudicato doppio e a casa per palla mancata). Duran va liscio fino al 6°, l’inning che segna il cambio sul monte del Tommasin, col doppio di Angulo che manda alle docce Habeck. Fabiani se la cava egregiamente, più che altro Rimini spreca con basi piene e un out (battute in diamante di Llewellyn e Zappone) e la storia si ripete all’ottavo con gli stessi battitori che non risolvono una situazione di uomini in seconda e terza e un eliminato.

Così al nono, Hidalgo spara a sinistra un lungo homer su Hernandez (2-2) che s’incarta e subisce i singoli di Medoro e Perdomo spinti in avanti dal bunt di Pacini. Ceccaroli chiama Morellini che lascia al piatto Sanson e Sciacca. Fabiani prima elimina Di Fabio e Noguera, poi vacilla concedendo la base a Romero, il singolo ad Angulo e un’altra base a Garbella e all’approssimarsi dei 70 lanci, viene castigato da Ustariz che con le basi piene spara una lunga battuta che scavalca l’esterno centro e regala ai Pirati la quinta vittoria

di Carlo Ravegnani (www.baseball.it)

