Atletica, Wayde Van Niekerk salta la stagione! Non recupera dalla rottura dei legamenti, dannata partita di rugby

Wayde Van Niekerk non scenderà in pista nel 2018. Il Campione del Mondo dei 400 metri ha cercato di recuperare la funzionalità del ginocchio operato dopo che si era rotto i legamenti durante una partita di rugby ma purtroppo non riuscirà a essere competitivo in questa stagione. L’istrionico sudafricano, che aveva dovuto saltare i Giochi del Commonwealth dello scorso mese, doveva rimanere fuori per 6-9 mesi ma la diagnosi iniziale era stata troppo ottimistica.

Il 25enne, come ha ribadito il suo manager Peet van Zyl a Sportsmail, rientrerà soltanto nel 2019: “Wayde probabilmente non gareggerà affatto quest’anno. Vuole tornare solo quando sarà veramente pronto e questo significa che quest’anno non correremo da nessuna parte“. Il Campione del Mondo tornerà dunque per difendere il suo titolo iridato e per cercare la doppietta 200m-400m che era sfumata a Londra (argento sul mezzo giro di pista).