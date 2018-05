Atletica, Golden Gala Roma 2018: Filippo Tortu sfreccia all’Olimpico, eccezionale 10.04 e terzo posto sui 100m! Battuto Coleman, vince Baker

Filippo Tortu ha fatto sognare lo Stadio Olimpico di Roma, dove si sta disputando il Golden Gala 2018 di atletica leggera, con una prestazione di assoluto spessore sui 100 metri: eccezionale 10.04 per il 19enne che arriva a un solo centesimo dal personale firmato la settimana scorsa a Savona e ha confermato davvero di valere questi tempi di assoluto spessore. Il brianzolo di origini sarde ha scaldato il pubblico della capitale con un lanciato mirabolante rimontando posizioni: dopo un’uscita dai blocchi di partenza non ottimale, il ragazzo delle Fiamme Gialle si è scatenato nella seconda parte di gara e ha chiuso in terza posizione con un tuffo di grande qualità tecnica. In Liguria il vento era favorevole di 0.7 m/s, oggi era contrario di 0.4 m/s: le due prestazioni sono quindi sostanzialmente sullo stesso piano, senza però dimenticare che questa sera si gareggiava in un contesto decisamente notevole con i migliori atleti internazionali della velocità pura.

La grande promessa dell’atletica leggera italiana può davvero battere il record di Pietro Mennea (a cui il Golden Gala è intitolato) e scendere sotto i 10 secondi: ormai sembra soltanto questione di tempo. Filippo si è tolto anche la soddisfazione di battere Chris Coleman, primatista mondiale dei 60 metri, che si è fermato a 10.06 e che non ha confermato i favori della vigilia. A vincere la gara è stato dunque l’altro statunitense Ronnie Baker (9.93, miglior prestazione mondiale stagionale), che si è lasciato alle spalle il francese Jimmy Vicaut (10.02). Settimo posto per l’altro italiano Marcell Jacobs (10.19), che non è riuscito a ripetere il buon 10.08 corso a Savona alle spalle di Tortu; mentre si è classificato ottavo Ramil Guliyev, campione del mondo dei 200 metri.

Entusiasmo a mille per Tortu ai microfoni della Rai: “Fa un certo effetto aver messo dietro Coleman. Mi sembra di essere andato bene. Sentire il boato del pubblico prima della partenza è stata la cosa più bella, il bello di gareggiare a Roma. Sono davvero molto contento per questo risultato, che è notevole“.













(foto FIDAL/Colombo)