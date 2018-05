Atletica, Golden Gala Roma 2018: Elena Vallortigara terza nel salto in alto! Vince Mariya Lasitskene a 2.02

Non soltanto Filippo Tortu per l’Italia nella notte del Golden Gala 2018. Elena Vallortigara, infatti, è tornata a risplendere allo Stadio Olimpico di Roma e ha confermato il suo ottimo momento di forma, visto che ha conquistato un prezioso terzo posto saltando 1.94 metri al secondo tentativo. L’azzurra, che è riesplosa poche settimane fa (1.95 a Caorle) dopo una lunga assenza dai contesti più competitivi, sembra poter tornare sui promettenti livelli di quanto era junior.

Il podio conquistato oggi nella capitale è un’ottima iniezione di fiducia per la 26enne, che ha cercato anche di superare l’asticella posto a 1.97 (sarebbe stato il personale) ma ha commesso tre nulli, l’ultimo davvero di poco. L’azzurra è stata battuta soltanto dalla bulgara Mirela Demireva (1.94 per la vicecampionessa olimpica) e, come da pronostico, dal fenomeno russo Mariya Lasitskene-Kuchina: la campionessa del mondo ha ottenuto la quarantesima vittoria consecutiva saltando 2.02 (miglior prestazione mondiale stagionale), prima di fallire i tre tentativi a 2.04, che le avrebbero permesso di ottenere il record del meeting. Alessia Trost purtroppo delude ed è soltanto settima (1.91): serata negativa dopo la medaglia conquistata ai Mondiali indoor.