Vuelta a España 2018, tutte le squadre partecipanti: assegnate quattro wild card, assenti le italiane

ASO, società organizzatrice della Vuelta a España 2018, ha comunicato quali saranno le 22 squadre che parteciperanno alla terza corsa a tappe più importante al mondo che scatterà il prossimo 25 agosto.

Oltre alle 18 formazioni World Tour, che hanno il diritto e il dovere di presentarsi all’evento, sono state assegnate quattro wild card: tre sono finite nelle mani di squadre spagnole (Burgos BH, Caja Rural-Seguros, Euskadi Murias) mentre l’altra alla francese Cofidis. Dunque non ci saranno squadre italiane alla Vuelta di Spagna 2018 (come era ampiamente prevedibile), ci affideremo ai nostri uomini di punta tra cui Vincenzo Nibali che sarà sulle strade iberiche per preparare il Mondiale di Innsbruck. Di seguito le formazioni presenti alla Vuelta di Spagna 2018.

VUELTA A ESPAÑA 2018 – SQUADRE PARTECIPANTI (WORLD TOUR):

AG2R La Mondiale (Francia)

Astana (Kazakhstan)

Bahrain Merida (Bahrain)

BMC (USA)

Bora-Hansgrohe (Germania)

Groupama FDJ (Francia)

Lotto Soudal (Belgio)

Michelton Scott (Australia)

Movistar (Spagna)

Quick Step Floors (Belgio)

Dimension Data (Sudafrica)

Education First (USA)

Katusha-Alpecin (Svizzera)

Trek Segafredo (USA)

Team Sky (Gran Bretagna)

Lotto NL Jumbo (Paesi Bassi)

Sunweb (Germania)

UAE Team-Emirates (Emirati Arabi Uniti)

VUELTA A ESPAÑA 2018 – SQUADRE PARTECIPANTI (WILD CARD):

Burgos-BH (Spagna)

Caja Rural-Seguros (Spagna)

Cofidis (Francia)

Euskadi Murias (Spagna)













