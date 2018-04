Volley, Ravenna riscrive la storia: i giallorossi vincono la Challenge Cup! Trionfo europeo da sogno

Ravenna ha riscritto la propria storia e ha conquistato la Challenge Cup 2018 di volley maschile, la terza competizione continentale per importanza. I giallorossi tornano a festeggiare addirittura a 21 anni di distanza dalla CEV Cup, 24 stagioni dopo l’ultima indimenticabile Coppa Campioni, quella del tris consecutivo della mitologica Messaggero.

I ragazzi di coach Soli, dopo la vittoria per 3-1 ottenuta al Pala De Andrè, hanno replicato il risultato ad Atene sconfiggendo l’Olympiacos per 3-1 (28-26; 23-25; 26-20; 25-18): la Bunge si consacra e conclude una stagione da urlo che ha riportato il glorioso club romagnolo a vincere in Europa (purtroppo non saranno presenti il prossimo, salvo rinunce altrui, visto che sono già stati eliminati dai playoff per il quinto posto in SuperLega). L’Italia torna a conquistare il trofeo a due anni dall’ultima volta (Verona si impose nel 2016), la sesta da quando è entrato in vigore il nuovo format (2007).

Dopo aver vinto un tiratissimo primo set ai vantaggi, Ravenna ha perso di misura il secondo e sotto 16-12 nel terzo ha temuto la beffa ma a quel punto i ragazzi hanno alzato il tiro e hanno fatto festa nell’enorme Peace & Friendship Stadium della capitale greca dove vinsero la loro prima Coppa Campioni. Il quarto set è servito soltanto per le statistiche.

Show dell’opposto Paul Buchegger (21 punti, 56% in attacco), solidissimi i centrali Krasimir Georgiev (5 muri) ed Enrico Diamantini (3 stampatone), doppia cifra per gli attaccanti Giacomo Raffaelli (11) e Nicolas Marechal (12), impeccabile regia di Santiago Orduna, Riccardo Goi il libero. All’Olympiacos non sono bastati Oivanen (11) e Rauwerdink (15).













(foto CEV)