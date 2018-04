Volley femminile, Semifinali Playoff Scudetto 2018: Novara surclassa Busto Arsizio e vola sul 2-0, Egonu e Piccinini decisive

Novara vede sempre più vicina la Finale Scudetto di volley femminile. Le Campionesse d’Italia rifilano un sonoro 3-0 (25-19; 25-18; 25-22) a Busto Arsizio nella gara2 di semifinale e si portano sul 2-0 nella serie al meglio delle cinque partite: prossimi due incontri in casa delle Farfalle ma le piemontesi sembrano essere decisamente più forti e puntano al secondo atto conclusivo consecutivo. La Igor è stata brava a riscattarsi prontamente dallo scivolone contro il Galatasaray Istanbul costato la Final Four di Champions League.

Di fronte ai 3000 spettatori del PalaIgor, le ragazze di coach Massimo Barbolini hanno dominato in tutti i fondamentali facendo la differenza già nell’avvio dei tre set e poi controllando agevolmente la situazione. Show della solita Paola Egonu (19 punti, 56% in attacco), doppia cifra anche per il martello Celeste Plak (14 punti) affiancata da una pazzesca Francesca Piccinini che si è caricata tutto il peso della ricezione (71%), al centro Cristina Chirichella e Lauren Gibbemeyer, Katarzyna Skorupa in cabina di regia e Stefania Sansonna libero. Busto Arsizio sconta ancora l’assenza per infortunio di Valentina Diouf, Alessia Orro gioca molto con le centrali (11 punti per Vittoria Piani e 10 per Federica Stufi) e con Alessia Gennari (11) ma non è bastato.













(foto Valerio Origo)