Volley femminile, Novara vola in Finale Scudetto: Busto Arsizio si arrende, sfida con Conegliano per il tricolore

Novara vola in Finale Scudetto di volley femminile e affronterà Conegliano nella serie al meglio delle cinque partite. Le Campionesse d’Italia potranno così difendere il tricolore nella sfida infinita contro le Pantere, già vista in Coppa Italia e Supercoppa Italiana (vinte entrambe dalle piemontesi).

Le ragazze di coach Barbolini hanno sconfitto Busto Arsizio per 3-0 (25-20; 25-15; 26-24) al PalaYamamay replicando così le prime due vittorie ottenute in casa e chiudendo la serie di semifinale con un rapido 3-0. C’è stata storia soltanto nel terzo set lottato punto a punto. Show assoluto della solita Paola Egonu (26 punti), decisiva l’esperienza di Francesca Piccinini di banda (8) affiancata da Celeste Plak (7), al centro Cristina Chirichella (8) e Lauren Gibbemeyer (8), Katarzyna Skorupa il libero, Stefani Sansonna il libero. Le Farfalle hanno ritrovato Valentina Diouf (16 punti) e una buona Michelle Bartsch (15) ma non è bastato per impensierire la lanciatissima Igor.













(foto Ettore Griffoni)