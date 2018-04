Volley femminile, Final Four Champions League 2018: tabellone, calendario, programma, orari e tv. C’è Conegliano!

Si è definito il tabellone della Final Four della Champions League 2018 di volley femminile, conosciamo le quattro squadre che si daranno battaglia a Bucarest (Romania) nel weekend del 5-6 maggio. Sabato si disputeranno le due semifinali, domenica la finalina per il terzo posto e la Finale per il titolo (orari da definire).

Il VakifBank Istanbul di coach Giovanni Guidetti, detentore del trofeo, difenderà il titolo e in semifinale se la dovrà vedere con Conegliano nella rivincita della Finale dello scorso anno: le Pantere dovranno compiere una vera e propria impresa per sconfiggere la corazzata turca.

Il Galatasaray Istanbul affronterà il CSM Volei Alba Blaj padrone di casa.

Di seguito il tabellone, il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari della Final Four della Champions League 2018 di volley femminile. Le partite saranno trasmesse in diretta tv su Fox Sports (canale 204 della piattaforma Sky), in diretta streaming su Sky Go e su laola.tv, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

CHAMPIONS LEAGUE – FINAL FOUR:

CSM Volei Alba Blaj (Romania) vs Galatasaray Istanbul (Turchia)

VakifBank Istanbul (Turchia) vs Imoco Volley Conegliano (Italia)

SABATO 5 MAGGIO:

Orario da definire Semifinale 1 – CSM Volei Alba Blaj vs Igor Gorgonzola Novara

Orario da definire Semifinale 2 – VakifBank Istanbul vs Imoco Volley Conegliano

DOMENICA 6 MAGGIO:

Orario da definire Finale per il terzo posto

Orario da definire Finale Champions League 2018 di volley femminile













(foto Roberto Muliere)