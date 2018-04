Biglietti Real Madrid-Juventus (11 aprile): come acquistare i tickets per il ritorno dei quarti di finale di Champions League

Mercoledì 11 aprile, alle ore 20.45, il mitico Santiago Bernabeu sarà teatro della gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League 2018 tra Real Madrid e Juventus.

Il risultato dell’andata offre poche speranze ai campioni d’Italia. Il 3-0, frutto della doppietta di Cristiano Ronaldo e della marcatura di Marcelo, sono qualcosa più di un’ipoteca per il passaggio di turno delle Merengues, intenzionate davanti al proprio pubblico a festeggiare la qualificazione alle semifinali.

Cr7 e compagni, infatti, non speculeranno troppo sul risultato e vorranno far loro anche questa partita. Da par suo la Vecchia Signora dovrà presentarsi al cospetto dei campioni d’Europa in carica con lo spirito di chi vuol giocarsi le proprie chance e dimostrare di essere compagine di valore e di rilievo internazionale. In questo senso Paulo Dybala e Gonzalo Higuain sono chiamati ad una prova di carattere.

Si preannuncia dunque un incontro carico di fascino. È già partita la caccia al biglietto: per assicurarvi il vostro posto al Bernabeu vi basterà andare sulla piattaforma viagogo.it.













Foto: profilo twitter Champion League