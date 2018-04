Volley femminile, Conegliano vola in Finale Scudetto! Scandicci si arrende 3-0, Pantere per il secondo tricolore

Conegliano è la prima finalista dei Playoff Scudetto di volley femminile! Le Pantere chiudono la serie con Scandicci sul 3-0 grazie alla netta vittoria ottenuta in gara3: il bel 3-0 (25-23; 25-23; 25-16) ottenuto a Montecatini Terme (secondo successo in trasferta) vale il pass per il terzo atto conclusivo della storia dopo quello perso nel 2013 e quello vinto nel 2016, entrambi contro Piacenza.

Le ragazze di coach Santarelli oggi sono state più incisive nei finali tirati dei primi due set che si sono risolti per 25-23 prima di dominare nel terzo parziale che vale la Finale dove sfideranno la vincente di Novara-Busto Arsizio (2-0 per le Campionesse d’Italia, domani si gioca gara3).

Prestazione sopra le righe dell’opposto Samanta Fabris (15 punti) e del martello Kimberly Hill (14), doppia cifra anche per l’altra schiacciatrice Samantha Bricio (10, 2 aces), al centro Raphaela Folie (9) e Anna Danesi (8), Joanna Wolosz in cabina di regia e Monica De Gennaro il libero. A Scandicci non sono bastati i 18 punti del giovane opposto Isabelle Haak e i 5 muri della centrale Adenizia, grandi difficoltà per le schiacciatrici Lucia Bosetti (5) e Bethania De La Cruz (4).













(foto Ettore Griffoni)