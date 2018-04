Basket, Eurolega 2018: Milano sconfitta all’overtime dal Panathinaikos nell’ultima giornata

Una sconfitta ricca di rimpianti: 17 punti di vantaggio sprecati nel secondo e la beffa finale. Il Panathinaikos infligge la 20esima sconfitta all’AX Armani Exchange Milano nell’Eurolega 2017-2018 nell’ultima giornata di stagione regolare. Ovviamente si ferma qui il cammino dell’unica squadra italiana impegnata nella massima competizione europea dopo una stagione non facile ma da cui si possono comunque trarre dei lati positivi.

Pur già eliminata, l’Olimpia ha avuto un ottimo impatto nel match: dopo una tripla di Abass, Kuzminskas è salito in cattedra e ha trascinato la formazione meneghina nel primo parziale di gioco. IN breve l’Armani ha costruito un buon vantaggio, arrivando in doppia cifra sul 22-12, margine che si è mantenuto stabile fino alla prima sirena, che ha interrotto la gara sul 27-18 per la formazione di casa. Di fatto, il canovaccio si è mantenuto invariato anche nella seconda frazione, in cui addirittura Milano è arrivata ad avere un vantaggio stabile di 15 punti, chiudendo 55-42.

La musica è rimasta invariata anche per gran parte del terzo parziale, al rientro dagli spogliatoi. L’Olimpia ha mantenuto per lunghe fasi la doppia cifra di vantaggio e solo nel finale ha subito un parzialino del Pana che ha concesso alla formazione greca di iniziare l’ultimo quarto con sole otto lunghezze da recuperare sul 69-61. Nell’ultimo quarto, forse complici anche le maggiori motivazioni per avere una miglior classifica e il fattore campo a favore nei playoff, è uscita la forza della squadra di Atene, che ha pareggiato la sfida andando anche vicinissima alla vittoria: solo 3 liberi di Bertans a 2” dalla fine hanno ristabilito la parità mandando le squadre all’overtime.

Al termine di altri 5′ equilibrati, la beffa per i padroni di casa: la partita si è chiusa 96-95 per il Panathinaikos, e l’Eurolega di Milano purtroppo si è chiusa con un’altra sconfitta, anche se nella seconda parte di stagione la squadra ha fatto vedere degli evidenti passi in avanti che possono far ben sperare in vista della prossima annata. Dando uno sguardo ai migliori realizzatori, per l’Olimpia guida Guidatis, stessa cifra raggiunta da Calathes e James per la formazione avversaria.

Il tabellino

AX ARMANI ECHANGE OLIMPIA MILANO – PANTHINAIKOS ATENE 95-96 dts (27-18, 55-42, 69-61, 87-87)

Olimpia Milano: Goudelock 13, Pascolo 11, Tarczewski 8, Kuzminskas 16, Cinciarini 6, Cusin, Abass 2, M’Bye 9, Theodore, Bertans 5, Jerrels 7, Guidatis 18

Panathinaikos: Singleton 10, James 18, Payne 4, Pappas 7, Denmon 12, Gist 18, Vougioukas 0, Lekavicius 0, Gabriel 3, Lojeski 0, Calathes 18, Antetokounmpo 6













