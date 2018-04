Volley femminile, Champions League 2018: Novara-Galatasaray, ritorno quarti di finale. Data, programma, orari e tv

Oggi giovedì 5 aprile si gioca Novara-Galatasaray Istanbul, ritorno dei quarti di finale della Champions League 2018 di volley femminile. Le Campionesse d’Italia, vittoriose all’andata per 3-2, cercano la qualificazione alla Final Four di Bucarest: serve una nuova vittoria (oppure una sconfitta al tie-break accompagnata però da un’affermazione al golden set) per poter festeggiare di fronte al proprio pubblico.

Le ragazze di coach Barbolini partiranno con i favori del pronostico contro la formazione turca priva dell’infortunata Tatiana Kosheleva. Le bordate di Paola Egonu, la solidità di Celeste Plak, l’esperienza di Francesca Piccinini, i muri di Cristina Chirichella e Lauren Gibbemeyer saranno le armi della formazione di casa.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Novara-Galatasaray Istanbul, ritorno dei quarti di finale della Champions League 2018 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Fox Sports (canale 204 della piattaforma Sky) e in diretta streaming su Sky Go.

GIOVEDI’ 5 APRILE:

20.30 Igor Gorgonzola Novara vs Galatasaray Istanbul













(foto Ettore Griffoni)