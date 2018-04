Volley, Challenge Cup 2018: Ravenna domina l’Olympiacos nella Finale d’andata, si vola ad Atene per prendersi la Coppa!

Ravenna accarezza sempre più il sogno di alzare al cielo la Challenge Cup 2018 di volley maschile, la terza competizione continentale per importanza. I giallorossi hanno sconfitto l’Olympiacos per 3-1 (26-24; 23-25; 25-20; 25-23) nella Finale d’andata e settimana prossima voleranno ad Atene per completare l’impresa: bisognerà vincere due set per conquistare il trofeo, altrimenti si giocherà il golden set di spareggio. A 21 anni dal trionfo in CEV Cup e a 24 stagioni dall’ultima Coppa Campioni, il club emiliano può tornare a fare la voce grossa in Europa.

Di fronte ai 3200 spettatori di un gremito Pala De Andrè, i ragazzi di coach Soli hanno incantato e sono riusciti a imporsi al termine di una tiratissima partita durata 131 minuti. Dopo un primo set punto a punto deciso soltanto ai vantaggi, i padroni di casa concedevano qualcosa di troppo ai greci che riuscivano così a pareggiare i conti. Poi è saltata fuori la vera Bunge che ha dominato il terzo parziale rimontando dal 4-8 e brillando nel finale. Infine il capolavoro nel quarto parziale dove dal 14-16 e 20-21, Ravenna è riuscita a piazzare il break vincente.

Molto del merito passa dalle mani dell’opposto Paul Buchegger (19 punti) ben imbeccato dal regista Santi Orduna che ha azionato al meglio anche i martelli Cristian Poglajen (13, 3 aces) e Nicolas Marechal (13, 2 aces), doppia cifra anche per il centrale Krasimir Georgiev (10, 3 muri) affiancato da Enrico Diamantini (8), Riccardo Goi il libero. L’Olympiacos ha pagato le basse percentuali dell’opposto Mikko Oivanen (14 punti col 29%), i martelli Aleksiev e Rauwerdink (13 punti a testa) non sono bastati per guastare la festa a Ravenna.













(foto CEV)