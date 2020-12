Ciclismo, Luke Rowe positivo al Covid-19. Il corridore della Ineos Grenadiers in isolamento in Galles

Luke Rowe ha annunciato di aver contratto il Covid-19. Il corridore della Ineos Grenadiers ha informato della sua positività al virus tramite un messaggio pubblicato sui suoi canali social. Attualmente il 30enne è nella sua città natale Cardiff in Galles dove sta rispettando il periodo di isolamento in attesa della guarigione.

Covid got me! See ya in 2021 ladies and gents. Merry Christmas & a Happy New Year ya filthy animals !!! 🎄 — Luke Rowe (@LukeRowe1990) December 22, 2020

Di certo non una buona notizia per Rowe e per la sua squadra visto che sarà costretto a saltare le sessioni di allenamento previste in questa fine di 2020, anche se l’inizio della stagione è ancora lontano e ci sarà tutto il tempo per farsi trovare pronto per l’avvio delle gare. Passato professionista nel 2012 con la Sky è rimasto legato alla squadra britannica anche con l’avvento del Team Ineos Grenadiers, compagine con la quale correrà fino al 2023.

