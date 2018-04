VIDEO I gol della Roma contro il Barcellona: semifinale di Champions League! Dzeko, De Rossi e Manolas per la rimonta leggendaria

Oltre la leggenda, oltre la mitologia, oltre il miracolo sportivo, oltre l’impresa. La Roma si è qualificata alle semifinali della Champions League ribaltando il Barcellona: dopo la sconfitta per 4-1 patita al Camp Nou, i giallorossi hanno battuto i blaugrana per 3-0 e sono entrati tra le quattro grandi d’Europa per la prima volta nella storia. Edin Dzeko l’ha sbloccata al 6′ insaccando su lancio lungo di De Rossi, il capitano ha trasformato il rigore procurato proprio dal bosniaco, all’82’ Manolas la decide di testa. Di seguito i VIDEO dei tre gol.













(foto pagina Facebook AS Roma)