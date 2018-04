Tennis, Masters 1000 Montecarlo 2018: i risultati di lunedì 16 Aprile. Esordio semplice per Novak Djokovic, eliminato Paolo Lorenzi

Seconda giornata al Masters 1000 di Montecarlo. Sulla terra rossa del Principato ha fatto il suo esordio Novak Djokovic ed è stato un primo turno davvero comodo per il serbo che ha superato in meno di un’ora il connazionale Dusan Lajovic per 6-0 6-1. Non è stato possibile capire lo stato di forma dell’ex numero uno del mondo, perchè l’avversario oggi non è davvero sceso in campo. Indicazioni maggiori arriveranno sicuramente dal match di secondo turno contro il croato Borna Coric, che ha sconfitto brillantemente in due set il francese Julien Benneteau.

Torna a vincere una partita importante dopo molto tempo Kei Nishikori. Il giapponese sembra essere sulla via del recupero, come dimostra il successo in rimonta sul ceco Tomas Berdych. Altra vittoria in tre set per il canadese Milos Raonic, che ha sconfitto il beniamino di casa Lucas Catarina, numero 365 del mondo.

In uno scontro tra Next Gen ottima affermazione in due set del greco Stefanos Tsitsipas sul canadese Denis Shapovalov, che conferma di non essere ancora un giocatore da terra rossa.

Tutto facile anche per lo spagnolo Albert Ramos, finalista della passata stagione, che ha sconfitto l’americano Jared Donaldson in due set. In casa Spagna si festeggia anche il successo di Robetrto Bautista Agut sul tedesco Peter Gojowczyk. Eliminato, invece, il primo degli azzurri a scendere in campo a Montecarlo: Paolo Lorenzi è stato sconfitto in due dal francese Pierre-Hugues Herbert con il punteggio di 7-6 6-4.

Questo il riepilogo di tutti i risultati

Bautista R. (Esp) 2 6 6 Gojowczyk P. (Ger) 0 4 3 Donaldson J. (Usa) 0 3 3 Ramos A. (Esp) 2 6 6 Rublev A. (Rus) 2 79 2 7 Haase R. (Ned) 1 67 6 5 Coric B. (Cro) 2 6 6 Benneteau J. (Fra) 0 2 3 Nishikori K. (Jpn) 2 4 6 6 Berdych T. (Cze) 1 6 2 1 Raonic M. (Can) 2 3 6 6 Catarina L. (Mon) 1 6 2 3 Djokovic N. (Srb) 2 6 6 Lajovic D. (Srb) 0 0 1 Mayer F. (Ger) 0 5 4 Muller G. (Lux) 2 7 6 Bedene A. (Slo) 2 6 77 Basic M. (Bih) 0 4 63 Shapovalov D. (Can) 0 3 4 Tsitsipas S. (Gre) 2 6 6 Herbert P.H. (Fra) 2 79 6 Lorenzi P. (Ita) 0 67 4













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: profilo Twitter Mutua Madrid Open