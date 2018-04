Tennis, Internazionali d’Italia Roma 2018: assegnate le sette wild card. In tabellone Sara Errani e Paolo Lorenzi

Sono state annunciate nella conferenza stampa di presentazione dell’evento le wild card per i tabelloni principali dei prossimi Internazionali d’Italia di tennis, che si svolgeranno a Roma dal 7 al 20 maggio. Ad elencarle, come da tradizione, il presidente della FIT, Angelo Binaghi.

Il numero uno della Federtennis ha affermato in merito: “Le possiamo già ufficializzare. Nel femminile è facile perché ne abbiamo tre e soddisferemo la richiesta della Errani e della Vinci, lasciando la terza alla vincitrice delle pre-qualificazioni. Nel maschile ne abbiamo quattro e pensiamo che Seppi e Lorenzi che, tra le altre cose, hanno già vinto tornei del circuito maggiore, siano fuori discussione. La terza la lasciamo al vincitore delle pre-qualificazioni, mentre ci siamo fatti un bel confronto interno per l’ultima disponibile in un settore, come quello maschile, dove intravediamo un bel fermento positivo. Alla fine premiamo un giovane che segue una programmazione agonistica ambiziosa, che ha già giocato nelle pre-qualificazioni superandole, che poche settimane fa è entrato nei primi 100 giocatori del mondo, ma che soprattutto ci ha dimostrato di saper affrontare qualche discutibile ingiustizia, come quella del mancato accesso diretto al tabellone finale delle Next Gen, con il piglio giusto e senza fare polemica. La diamo a Matteo Berrettini, anteponendolo ad altri due giocatori italiani meglio classificati di lui ma meno giovani, anche perché pensiamo che sia nostro dovere valorizzare agli occhi dei più giovani i buoni esempi che ci capitano tra le mani. E oggi Matteo è uno di questi“.

Di seguito dunque l’elenco completo delle 7 wild card assegnate dagli organizzatori:

TORNEO MASCHILE (4 wild card)

1 – Paolo Lorenzi

2 – Andreas Seppi

3 – vincitore delle pre-qualificazioni

4 – Matteo Berrettini

TORNEO FEMMINILE (3 wild card)

1 – Sara Errani

2- Roberta Vinci

3 – vincitrice delle pre-qualificazioni













Foto: Pagina Facebook Supertennis

roberto.santangelo@oasport.it