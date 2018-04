Tennis, Corrado Barazzutti: “Contro la Francia mi attendo un incontro equilibrato. Il nuovo format della Coppa Davis? Una iattura”

Dal 6 all’8 aprile la terra battuta di Villetta Cambiaso a Genova sarà teatro della sfida valida per i quarti di finale di Coppa Davis 2018 tra Italia e Francia.

Sul rosso ligure, gli azzurri sfideranno i campioni in carica e centrare il bersaglio grosso non sarà certo impresa facile. La nostra formazione punterà gran parte delle proprie fiches su Fabio Fognini. Il n.1 del Bel Paese è chiamato ancora una volta a fare gli straordinari per contrastare i transalpini.

Corrado Barazzutti, intervistato dal Secolo XIX, presenta lo scontro conscio delle difficoltà: “Il confronto nel suo complesso è equilibrato e anche le singole partite potrebbero esserlo. Anzi speriamo che lo siano, e che il punteggio ci dia ragione. Firmare per il 2-2? Assolutamente no, però se dovessimo trovaci lo accetterei”, confessa Barazzutti.

E sui vantaggi eventuali delle assenze di due giocatori del calibro di Jo-Wilfried Tsonga e Richard Gasquet, il capitano nostrano non si fa troppe illusioni: “Chardy è un giocatore molto bravo che sta giocando bene e che ha appena battuto Fognini per cui non è affatto da sottovalutare. Vedremo se giocherà lui come numero 2. Penso che la Francia schiererà Pouille da numero 1, per il resto…Nell’ultimo incontro ha giocato Mannarino. Potrebbero anche cambiare per quanto dicevo prima…”

E sulla rivoluzione del format della Davis (un torneo mondiale, concentrato in una settimana a fine stagione), il parere di Barazzutti è categorico: “Penso che sarebbe una iattura. La Coppa Davis è una di quelle gare che, come altri tornei, si fanno forti di radici e tradizioni che vanno avanti da cento anni ed ha sempre funzionato. Non è vero che i migliori possano partecipare e non è un valido motivo per ammazzare il torneo“.

E poi un pensiero alla Fed Cup ed a Tathiana Garbin che ha ereditato la sua panchina: “Tathiana è stata una giocatrice di alto livello e ha grande esperienza, sta ricostruendo il gruppo intorno a Sara Errani e contro la Spagna è stata bravissima. Ora, affrontare il Belgio non fa paura”.













Foto: pagina facebook Supertennis