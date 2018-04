Tennis, ATP Marrakech: Andreas Seppi rimontato ed eliminato dal moldavo Albot

Andreas Seppi viene subito eliminato nel torneo ATP di Marrakech. Il tennista altoatesino è stato sconfitto al primo turno dal moldavo Radu Albot, numero 93 del mondo, in tre set con il punteggio di 1-6 6-3 6-0 dopo un’ora e quaranta minuti di gioco. Inizio di stagione da dimenticare sulla terra rossa per Seppi, reduce anche dalla sconfitta in cinque set nel match di Coppa Davis contro Lucas Pouille.

Eppure la partita di oggi era cominciata bene per Seppi, che si è portato subito avanti per 3-0 con doppio break di vantaggio. Albot ha accorciato le distanze nel quarto game, ma nuovamente l’azzurro ha strappato il servizio all’avversario salendo 4-1. Un break arrivato poi ancora nel sesto gioco con l’altoatesino che vince il primo set per 6-1.

Nel secondo set Albot toglie subito la battuta all’azzurro e poi scappa fino al 4-1, strappando ancora il servizio all’avversario. Seppi ha una reazione nel sesto game e recupera uno dei due break di svantaggio. Nel nono game, però, l’altoatesino perde ancora il servizio e di conseguenza anche il set.

Da quel momento finisce la partita del numero 62 del mondo e comincia un monologo di Albot. Il moldavo domina il terzo set, vincendolo per 6-0 e volando al secondo turno del torneo di Marrakech.













foto Twitter Coppa Davis