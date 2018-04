Tennis, ATP Marrakech 2018: Andrea Arnaboldi sconfitto nettamente da Pablo Andujar al secondo turno

Andrea Arnaboldi saluta Marrakech. Dopo la brillante vittoria al primo turno contro Alexandr Dolgopolov, l’italiano si è arreso al secondo turno allo spagnolo Pablo Andujar, vincitore nettamente in due set 6-0 6-2 in un’ora e nove minuti. Un match in cui il milanese non è praticamente mai stato in partita, come testimoniato dal punteggio. Un peccato, perché l’avversario era alla portata (355 del ranking mondiale) e perché Arnaboldi, dopo essere passato attraverso le qualificazioni, poteva fare strada in questo torneo, visto che nel suo quarto di tabellone ha salutato in giornata anche lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, testa di serie numero 1.

La lotta è in pratica durata solo un game. Arnaboldi ci ha provato nel gioco d’apertura, ma non ha sfruttato tre occasioni per chiudere, cedendo il servizio alla prima occasione. Andujar, invece, ha concesso qualcosa solo nel suo primo game di battuta, arrivando ai vantaggi (ma senza palla break): lo spagnolo ha poi chiuso il primo parziale con solo quattro punti persi al servizio. Non è riuscito a fare lo stesso, tutt’altro, Arnaboldi, con un conseguente e inevitabile 6-0.

Nemmeno la conquista del primo game del secondo set è servita per mettere in partita il giocatore azzurro, perché nel turno successivo è arrivato l’ennesimo break in favore di Andujar. Lo spagnolo ha mantenuto la sua solidità in battuta, concedendo stavolta cinque punti. Niente da fare, quindi, per Arnaboldi, che ha fatto in tempo a perdere un’altra volta la battuta, prima di cedere definitivamente l’incontro.













