Taekwondo, Mondiali Junior Hammamet 2018: splendido argento per Gabriele Caulo! Prima medaglia azzurra in Tunisia

Arriva la prima medaglia per l’Italia ai Mondiali Junior 2018 di Hammamet. A conquistarla è Gabriele Caulo, che nella categoria -63 kg ha cullato il sogno di salire sul gradino più alto del podio, cedendo soltanto in finale al cospetto dell’azero Javad Aghayev e cingendosi il collo con una fantastica medaglia d’argento. L’azzurro, sotto 0-4 nelle prime battute della finale, ha rimontato e si è portato addirittura in vantaggio a pochi secondi dal termine, salvo cedere negli istanti conclusivi al termine di un torneo di assoluto spessore.

Straordinario il percorso dell’azzurro, che ha sconfitto al primo turno per 21-5 il brasiliano Marcos Toledo De Souza, mentre ai sedicesimi ha approfittato dell’abbandono dell’avversario, il canadese Alexander Genewicz, per accedere agli ottavi, dove ha inflitto un perentorio 37-17 al kazako Dimat Zhumabek. Ai quarti Caulo ha superato 13-6 lo spagnolo Pablo Patino Pombal al termine di un match molto tattico, mentre in semifinale l’enfant prodige azzurro ha sconfitto 32-23 il bosniaco Nedzad Husic, guadagnandosi pertanto l’accesso all’ultimo atto del torneo.

Caulo ha confermato, in tal modo, di poter rappresentare davvero un punto fermo per il futuro della Nazionale e di disporre di un talento innato, che pochi giorni fa gli ha consentito anche di conquistare il pass per gli Youth Olympic Games 2018 di Buenos Aires nel torneo di qualificazione in corso durante lo scorso weekend ancora ad Hammamet.

Si ferma agli ottavi, invece, Lorenzo Glaviano, che nella categoria -59 kg ha sconfitto ai sedicesimi per 8-7 l’afghano Masoud Sadat, salvo cedere al cospetto del tedesco Ranye Drebes, che ha prevalso per 26-6. Niente da fare anche per Alessia Napolano, uscita di scena ai preliminari nella categoria -52 kg contro la brasiliana Larissa Nascimento Rossi Santos, che ha vinto l’incontro per 22-12, mentre Sara Nuzzo nella categoria -55 kg è stata sconfitta 29-8 al primo turno dall’iraniana Mobina Shakeri. Di seguito, tutti gli incontri degli italiani nella terza giornata di gare ai Mondiali Junior 2018 di Hammamet:

Finale

-63 kg: Gabriele Caulo – Javad Aghayev (AZE) 13-14

Semifinali

-63 kg: Gabriele Caulo – Nedzad Husic (BIH) 32-23

Quarti

-63 kg: Gabriele Caulo – Pablo Patino Pombal (ESP) 13-6

Ottavi

-63 kg: Gabriele Caulo – Dimat Zhumabek (KAZ) 37-17

-59 kg: Lorenzo Glaviano – Ranye Drebes (GER) 6-26

Sedicesimi

-63 kg: Gabriele Caulo – Alexander Genewicz (CAN) vince Caulo per abbandono dell’avversario

-59 kg: Lorenzo Glaviano – Masoud Sadat (AFG) 8-7

Preliminari

-63 kg: Gabriele Caulo – Marcos Toledo De Souza (BRA) 21-5

-52 kg: Alessia Napolano – Larissa Nascimento Rossi Santos (BRA) 12-22

-55 kg: Sara Nuzzo – Mobina Shakeri (IRI) 8-29













mauro.deriso@oasport.it

Foto: Twitter FITA