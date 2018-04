Surf, Rip Curl Pro Bells Beach 2018: trionfo di Italo Ferreira in finale contro Mick Fanning. Stephanie Gilmore si impone nella gara femminile

Italo Ferreira of Brazil won the Rip Curl Pro, Bells Beach, 2018.

Seconda tappa della World Surf League 2018 e grandi emozioni per gli appassionati della tavola nella Rip Curl Pro Bells Beach, in Australia.

Italo Ferreira non avrebbe potuto scegliere un luogo più caratteristico ed importante per centrale la sua prima vittoria nel Championship Tour. Il brasiliano, surfando con aggressività e con estrema lucidità, ha avuto la meglio del tre volte campione del mondo, l’australiano Mick Fanning, al termine di un duello appassionante, giocato sul tempo e la voglia di imporsi. Un successo che dà modo a Ferreira di approcciarsi al gotha della specialità come uno dei talenti da osservare con attenzione. Cresciuto nella Baia Formosa sudamericana, il suo stile creativo è letteralmente “esploso” sulle onde di Bells Beach, coronando quello che per lui è un sogno.

Una gara, come detto, all’ultimo respiro. Fanning ha sfruttato bene la prima onda ottenendo 8.10 contro i 7.33 dell’avversario ma poi Ferreira ha tirato fuori, come si suol dire, il coniglio dal cilindro e nell’ultimo tentativo, con un 8.33 di valutazione, si è portato a casa un successo significativo, totalizzando 15.66 contro i 12.83 dell’australiano. Un percorso, quello del brasiliano, che lo ha visto superare nei quarti di finale l’hawaiano Ezekiel Lau segnando il punteggio più alto della sua avventura australiana: 17.86, davvero impressionante. Lau che tra l’altro aveva eliminato, nel terzo turno delle batterie, uno dei protagonisti attesi della vigilia ovvero il connazionale John John Florence (il n.1 del 2017).

Per quanto concerne il vincitore del primo appuntamento stagionale del Championship Tour, l’australiano Julian Wilson si è dovuto arrendere, sempre al terzo turno, all’americano Patrick Gudauskas, in grado di spingersi fino alla semifinale, uscendo poi sconfitto nel confronto con Fanning. Con questi risultati Ferreira conquista la vetta del ranking, con gli stessi punti di Wilson (11,665) mentre Fanning è in terza piazza ma molto vicino alla coppia di testa (11,500).

Sul versante femminile è stata l’asso australiano Stephanie Gilmore a fare la voce grossa. Uscita di scena nei quarti di finale nel primo evento del 2018 a Gold Coast, la sei volte campionessa del mondo si è riscattata alla grande sconfiggendo nell’atto conclusivo l’hawaiana Tatiana Weston-Webb. Una vittoria, anche in questo caso, sofferta. La Weston-Webb in vantaggio inizialmente, ha subito la rimonta della Gilmore che, sfruttando magistralmente l’ultima onda, ha totalizzato un punteggio sufficiente per scavalcare la rivale. 14.17 per l’aussie contro 13.94 dell’avversaria che, reduce da un periodo complicato, può incamerare punti importanti nella classifica generale.

Australiana in vetta alla graduatoria generale del Tour con 14,745 a precedere la vincitrice del primo round a Gold Coast, la statunitense Lakey Peterson, eliminata nel round 3 a Bells Beach. Prossimo appuntamento al Margaret River Pro (11-22 aprile) e lo spettacolo sarà assicurato.













Foto: Comunicato WSL