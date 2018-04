Sorteggio Semifinali Champions League: la data e l’orario. Come seguirlo in tv? La Roma scopre l’avversaria!

La Roma attende venerdì 13 aprile, giorno in cui si svolgerà il sorteggio delle semifinali della Champions League 2018 di calcio. L’urna di Nyon svelerà quale sarà l’avversaria dei giallorossi nel prossimo turno a eliminazione diretta della massima competizione continentale: dopo l’impresa da leggenda confezionata contro il Barcellona, i ragazzi di Eusebio Di Francesco non vogliono smettere di sognare e ora attendono di scoprire contro chi se la dovranno vedere.

Una tra Liverpool, Bayern Monaco/Siviglia e Real Madrid/Juventus sarà l’avversaria della Roma nelle semifinali di Champions League 2018. Si giocherà naturalmente in andata e ritorno: prima sfida in programma il 24-25 aprile, secondo scontro la settimana successiva (1-2 maggio). A decidere chi giocherà in casa il ritorno sarà sempre il sorteggio, in programma venerdì 13 aprile a Nyon.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del sorteggio delle semifinali della Champions League 2018. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Italia 1, su Mediaset Premium e su Eurosport, in diretta streaming sul sito di Mediaset e su Sky Go oltre che su Premium Play, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 13 APRILE:

13.00 Sorteggio semifinali Champions League













(foto Twitter Roma)