Sorteggio semifinali Champions League 2018: quando si svolge? Programma, orario e tv. C’è la Roma

Venerdì 13 aprile si svolgerà il sorteggio delle semifinali della Champions League 2018. Sarà l’urna di Nyon a svelare quali saranno gli incroci dell’ultimo turno a eliminazione diretta prima della Finale di Kiev: quattro squadre sono rimaste in corsa e vogliono proseguire il proprio sogno europeo. L’estrazione sarà totalmente libera, non ci sono vincoli e teste di serie: le quattro formazioni possono incontrarsi tra di loro, anche se provenienti dalla stessa Nazione o se si sono già fronteggiate nel medesimo girone eliminatorio.

Sarà sempre il roteare delle palline a decidere chi giocherà il match di ritorno in casa avendo così un teorico vantaggio e sarà sempre il sorteggio a definire anche il calendario delle partite: andata il 24 o 25 aprile, ritorno il 1° o il 2 maggio. La Roma sarà della partita dopo l’impresa compiuta contro il Barcellona e per la prima volta nella sua storia disputerà una semifinale. Nell’urna anche il Liverpool e le vincenti delle sfide Real Madrid-Juventus e Bayern Monaco-Siviglia.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del sorteggio delle semifinali della Champions League 2018. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Canale 20 e su Mediaset Premium, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 13 APRILE:

13.00 Sorteggio semifinali Champions League 2018

SORTEGGIO SEMIFINALI CHAMPIONS LEAGUE 2018: COME SEGUIRLO IN DIRETTA TV

Il sorteggio delle semifinali della Champions League 2018 si svolgerà venerdì 13 aprile a Nyon e sarà trasmesso in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 20. L’evento sarà fruibile anche per tutti gli abbonati su Mediaset Premium. Disponibile anche la diretta streaming su Premium Play e su Sky Go oltre che sul sito di Mediaset e sul sito della UEFA.

OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta del sorteggio delle semifinali della Champions League 2018 per conoscere quali saranno le due sfide in programma e gli incroci tra le quattro squadre rimaste in corsa.













(foto pagina Facebook AS Roma)